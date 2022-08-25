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Dünyayı etkileyecek gelişme! Beyaz Saray duyurdu, Biden imzaladı

25.08.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması adına düzenlenen CHIPS yasasının uygulanmaya konulması için bir kararname imzaladı. Bu yasayla birlikte otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığının hafifletilmesi amaçlanıyor.

Dünyayı etkileyecek gelişme! Beyaz Saray duyurdu, Biden imzaladı

Koronavirüs pandemisiyle birlikte patlak veren çip kriziyle ilgili ABD Başkanı Joe Biden, CHIPS yasasının uygulanmasına ilişkin bugün bir kararnameye imza attı. Söz konusu yasayla birlikte otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığının hafifletilmesi amaçlanıyor.

52 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden CHIPS yasasının uygulanmasına ilişkin bugün bir kararnameye imza attı.

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Söz konusu kararname ile 16 kişiden oluşan uygulama konseyi kurulacak ve konseye Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politika Direktör Vekili Alondra Nelson eş başkanlık yapacak.

Biden'ın söz konusu yasaya ilişkin önceliklerine de işaret edilen kararnamede, ülke içindeki çip üretimine yapılacak 52 milyar dolarlık yatırımların denetlenmesi maddesi de yer alıyor.

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9 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Söz konusu CHIPS ve Bilim Yasası 9 Ağustos'ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.

Kaynak: AA

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Beyaz Saray abd biden
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