Dünyayı gezen ünlü Rus YouTuber Türkiye'de hayatını kaybetti! Milyonlarca takipçisi vardı

Dünyayı gezen Rus YouTuber ve moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina feci bir kaza ile Türkiye'de hayatını kaybetti. Muğla'nın Milas ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken bir kaza geçiren Ozolina, olay yerinde yaşamını yitirdi.. Kazada Ozolina'nın yanı sıra bir kişi de yaralandı.

Halk Tv'de yer alan habere göre; kaza, Milas-Söke karayolunda meydana geldi. Söke yönünden Milas'a doğru seyir eden 3 motosikletin 2'si bir TIR'la çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletlerden biri yolun sağındaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu.

Olayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı diğer sürücü ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tatyana Ivanovna Ozolina'nın YouTube'da yaklaşık 2 milyon, Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi vardı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.