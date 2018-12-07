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Dünyayı gezerek ayda 45 bin lira kazanacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.12.2018 14:06 | Son Güncelleme

İngiltere'de dünya turuna çıkacak olan bir aile, tatil boyunca fotoğraflarını çekmesi için bir fotoğrafçı işe alacağını duyurdu. Tatillerini kusursuz fotoğraflarla hatırlamak isteyen aile, fotoğrafçının otel, yemek, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra aylık 45 bin TL maaş verecek.

Ülkede büyük ilgi çeken haber pek çok fotoğrafçının ilgisini çekti. Aile, 1 yılda 545 bin TL'lik harcamayı sadece fotoğrafçıları için yapmayı planlıyor.

İngiltere'den pek çok kişinin hayalini süsleyecek bir iş ilanı geldi. Dünya turuna çıkacak olan aile hatıralarını ölümsüzleştirmek için bir fotoğrafçıyı işe alacağını duyurdu.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, otel, ulaşım ve yemek gibi ihtiyaçları karşılanacak olan kişiye yılda 80 bin sterlin (Yaklaşık 545 bin TL) ödenecek. Yani aile ile dünyayı geçecek olan kişi ayda 45 bin TL'nin sahibi olacak.

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Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.
'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor. İşte en çok kazanan 10 YouTuber ve yıllık gelirleri...
10- LoganPaul ( 14.5 milyon dolar)
9-PewDiePie(15.5 milyon dolar)
8- Jacksepticeye(16 milyon dolar)
7- VanossGaming (17 milyon dolar)
6- Markiplier(17.5 milyon dolar)
5- JeffreeStar ( 18 milyon dolar)
4- DanTDM (18.5 Milyon dolar)
3- DudePerfect (20 Milyon dolar)
2- JakePaul (21. 5 milyon dolar)
1- RyanToysReview (22 Milyon Dolar)
Ryan adlı YouTube fenomeni çocuk, kanalı Ryan Toysreview'da oyuncak deneyimlerini paylaşıyor.
Hemen her gün yeni bir video paylaşan Ryan'ın hesabı üzerinden elde edilen gelir, son bir yıl içinde ikiye katlandı.
Ryan, neden bu denli çok izlendiği sorusuna "Çünkü eğlenceliyim ve komiğim" yanıtı veriyor.
2015 yılında Ryan'ın ailesi tarafından açılan kanalın bugün 17 milyondan fazla abonesi bulunuyor.
Paylaşılan videoların toplam izlenme sayısı ise 26 milyara yaklaştı.
Yılda 22 milyon dolar kazanan Ryan'ın bu kazancının yüzde 15'i reşit olduğunda serbest bırakılmak üzere bir banka hesabına yatırılıyor.
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