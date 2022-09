Dünyayı kasıp kavuran, herkesin almak istediği en trend TikTok ürünleri

Teknolojinin ilerlemesiyle alışverişin farklı ve etkileşime daha açık bir boyut kazandığı söylenebilir. Böylece kullanıcılar aldıkları ürünler hakkında geri bildirimlerini ve yorumlarını saniyeler içinde farklı platformlardan paylaşabiliyorlar. Bu platformlardan biri de TikTok. Kullanıcıların beğendiği ve kullandığı ürünleri birbiriyle paylaşabildiği TikTok'ta kullananların ilgisini çeken ve herkesin sahip olmak istediği bazı ürünler öne çıkıyor. İsterseniz gelin, bu trend TikTok ürünlerinin birkaçına birlikte göz atalım!

1. 42 farklı kabartma karakter seçeneği: Dymo Junior Kişisel Mekanik Etiketleme Makinesi

On binlerce insanın satın aldığı popüler bir ürün olan Dymo Junior Kişisel Mekanik Etiketleme Makinesi'ni "çevir ve klikle" mantığındaki tasarımı sayesinde hem çocuklar hem yetişkinler kolayca kullanabilir. Oyuncaklardan proje ödevlerine, mutfak ürünlerinden klasörlere kadar birçok ürünün etiketlenmesini sağlayan ürünü pil veya şarj gerekmeden kullanabilirsiniz. 42 farklı kabartma karakter içeren etiketleme makinesinin bant kasetlerini zahmetsizce takıp çıkarabilir ve etiket şeritlerini kolayca açabilirsiniz. 140 gram ağırlığındaki ürünü evinizde kolayca muhafaza edebilir ve dayanıklı oluşuyla uzun yıllar kullanmaya devam edebilirsiniz.

2. Sessiz ve şık: Raicon 3 Renkli Ay Işığı Gece Lambası Ve Hava Oda Nemlendirici Buhar Makinesi Cihazı

Raicon 3 Renkli Ay Işığı Gece Lambası ve Hava Oda Nemlendirici Buhar Makinesi Cihazı'nı hem odanızı aydınlatmak hem havayı nemlendirmek için kullanabilirsiniz. 3D baskı teknolojisiyle tam bir ay şekli verilen lambayı dokunmatik olarak kontrol edebilir, ürünün üç farklı aydınlatma seçeneğinden istediğinizi tercih edebilirsiniz. Oldukça sessiz çalışan ürün sayesinde odanın daha nemli olmasını ve hava kalitesinin artmasını sağlayabilirsiniz. Cihazın içine doldurduğunuz suya kokulu doğal yağlar ilave ederek ortamı daha güzel ve ferah kokulu hâle getirebilirsiniz. Ürünün iki farklı buhar püskürtme seviyesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz.

3. Telefonunuzu zahmetsizce şarj edin: Belkin BoostCharge Kablosuz Şarj Cihazı

Kablolu şarj cihazıyla uğraşmadan saniyeler içinde telefonunuzu şarj etmeye başlamak ister misiniz? Cevabınız “Evet.” ise ihtiyacınız olan ürün Belkin BoostCharge Kablosuz Şarj Cihazı olabilir. Kablo kullanılmadan indüksiyon aracılığıyla şarj etme yöntemi olan kablosuz şarj etme teknolojisi, akıllı telefon kullanıcıları için büyük bir kolaylık sunar. Bu teknolojiyi muadillerine göre daha uygun fiyata kaliteli şekilde sunan ürünle siz de pratik bir şarj etme deneyimi yaşayabilirsiniz. Cihazı kullanarak kablosuz şarj teknolojisini destekleyen telefonunuzun şarjını sadece 35 dakika içinde %0’dan %80’e kadar çıkarabilirsiniz.

4. Bütün yiyecekleriniz taze kalsın: Chermik Pilli Poşet Kapatıcı

Chermik Pilli Poşet Kapatıcı'yı kullanarak açtığınız bütün poşetlerin ağzını sıkıca kapatabilirsiniz. Pil ile ısıtma teknolojisini kullanan ürünü iki adet alkalin ya da şarj edilebilir kalem pille 200 defaya kadar kullanabilirsiniz. Vakumlama yapan poşet kapatıcı sayesinde yiyeceklerin hava almasını ve bozulmasını engellerken taze kalmalarını ve besin değerlerini muhafaza etmelerini sağlayabilirsiniz. Epey pratik ve ekonomik olan ürünü küçük tasarımı sayesinde pikniklerde kullanmak için yanınızda taşıyabilirsiniz. Kullanımı basit, işlevi büyük ürünü tercih ederek hayatınıza kolaylık katabilirsiniz.

5. Şık ve kullanışlı: LokiTech Dijital Alarmlı Masa Saati

Hem şık hem kullanışlı bir dijital saat arayışındaysanız LokiTech Dijital Alarmlı Masa Saati’ni tercih edebilirsiniz. Pille çalışan LED ekranlı ürün sayesinde sabahları rahatlıkla uyanabilir ve gitmeniz gereken yerlere tam zamanında yetişebilirsiniz. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunan saati sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz. Telefon alarmlarını radyasyon sebebiyle tercih etmeyenler için iyi bir seçenek olan çalar saati kolayca ayarlayabilirsiniz. Tam bir fiyat-performans ürünü olan saati bir kere kullandıktan sonra "Neden onu daha önce almamışım ki?" diyeceğinize eminiz!

6. Hijyenin en kolay hâli: comedones Sensörlü Sıvı Sabunluk Makinesi

comedones Sensörlü Sıvı Sabunluk Makinesi’ni mutfak, tuvalet, banyo ve ofis gibi mekânlarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Temassız kullanılan böylelikle mikrop ve enfeksiyon oluşumuna engel olan ürünle maksimum hijyeni yakalayabilirsiniz. Mikro USB ile şarj edilen ve tek şarjla uzun süre kullanılabilen cihazı tek tuşa basarak çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Aynı tuşa iki defa basarak sabunluğu kapatabilirsiniz. 350 ml sabun haznesi sayesinde sabun makinesini sık sık doldurmak zorunda kalmadan kullanabilirsiniz. 30 derece eğimli tasarımı ve 0,25 saniyede köpük oluşturabilmesi sayesinde oldukça kolay bir kullanım sunan ürünle en temiz şekilde ellerinizi yıkamanın keyfini çıkarabilirsiniz.

7. Hijyeni yanınızda taşıyın: Brussels 80 Adet Taşınabilir Tek Kullanımlık Sabun Kağıdı

Brussels 80 Adet Taşınabilir Tek Kullanımlık Sabun Kağıdı ile istediğiniz her an hijyene kolayca ulaşabilirsiniz. Ürünü okulda, ofiste, yolculukta veya piknikte ellerinizi yıkamak için kullanabilirsiniz. Kolay taşınması ve az yer kaplamasıyla pratik kullanıma sahip olan kâğıt sabunu çok az suyla ıslattıktan sonra köpürterek ellerinizi yıkayabilirsiniz. Her birinde 20 adet kâğıt sabun bulunan dört kutulu sabun setini güzel kokulu ve sevimli tasarımı sayesinde sevdiklerinize hediye etmek için de tercih edebilirsiniz. Zaman ve mekân dinlemeden zahmetsizce temizlik sağlayan bu tek kullanımlık ürüne banyolarınızda dahi yer verebilirsiniz.