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Dünyayı kurtarmak için 2 trilyon dolar yatırım lazım!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2020 10:30 | Son Güncelleme

2016 yılında yürürlüğe giren ve 175 ülke tarafından onaylanan Paris İkilim Sözleşmesi’ne göre, bu yüzyılın sonunda dünyanın 1,5 santigrat dereceden daha fazla ısınmaması için küresel karbon emisyonlarının net olarak sıfıra düşmesi hedefleniyor.

Dünyayı kurtarmak için 2 trilyon dolar yatırım lazım!

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 2000 yılından bu yana, küresel ısınma ABD ve Avrupa Birliği'ne en az 4 trilyon dolara mal oldu ve tropikal ülkeler, iklim değişikliği nedeniyle yüzde beş oranında fakirleşti.

GELİŞMEMİŞ ÜLKELERDE BEDEL DAHA FAZLA

Ancak, Energi Geçiş Komisyonu’nun (ETC) raporuna göre, küresel çapta karbonsuz bir ekonominin sürdürülmesi iklim değişikliğiyle yaşamaktan daha pahalıya geliyor. Bilim insanlarına göre, bu yüzyılın ortasında net sıfır emisyona ulaşmak için yıllık olarak 1-2 trilyon dolarlık ek yatırım gerekiyor. Bununla birlikte söz konusu yatırımlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 2050 yaşam standartlarındaki GSYİH'nın 0,5'ine, gelişmemiş ülkelerde ise GSYİH'nın 0,5-1’ine denk geliyor

ETC, 2050 yılına kadar karbonsuz bir ekonomi elde etmeyi taahhüt eden ArcelorMittal, HSBC, BP, Shell, Orsted ve Bank of America da dahil olmak üzere 40 enerji üreticisi, sanayi şirketi ve finans kuruluşundan oluşuyor.

Öte yandan, küresel kolalisyonun raporunda enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler yapılması gerektiği belirtildi. Buna göre, temiz enerjiyle elektik üretme kapsamında yıllıkküresel elektrik arzının 90 bin -115 bin terawatt saate ulaşması için kaynakların 4 ile 5 kat artması gerekecek.

"DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN UZUN VADELİ BİR YATIRIM"

Bununla birlikte ETC’nin Eşbaşkanı Adair Turner, hedefi tutturmanın maliyetlerine rağmen imkansız olmadığını ve küresel olarak sıfır emisyona ulaşmanın dünyanın geleceği için uzun süreli bir yatırım olduğunu söyledi.

Turner, konuyla ilikin yaptığı açıklamada, “2050'ye kadar ihtiyacımız olan sıfır karbon ekonomisine ulaşmanın teknik ve mali olarak mümkün olduğuna şüphe yok “Sıfırın sıfır olması, sürekli emisyonların dengelenmesi ve çocouklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmamız anlamına geliyor. Ancak önümüzdeki on yıl içinde harekete geçmek çok önemli. Aksi takdirde çok geç olacak" ifadlerini kullandı.

ÇİN SIFIR EMİSYONA ULAŞMAK İÇİN ZENGİN VE GELİŞMİŞ BİR EKONOMİYE SAHİP

Bununla birlikte ETC’nin raporunda Çin'in 2050 yılına kadar zengin ve gelişmiş bir karbonsuz ekonomi haline gelmek için gereken kaynaklara ve teknolojiye sahip olduğu belirtildi. Tüm ülkelerin en geç 2060 yılında hedefe ulaşabileceği ancak özel yatırımcıların yeşil enerjiye teşvik edilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği aktarıldı.

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