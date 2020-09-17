Dünyayı kurtarmak için 2 trilyon dolar yatırım lazım!

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 2000 yılından bu yana, küresel ısınma ABD ve Avrupa Birliği'ne en az 4 trilyon dolara mal oldu ve tropikal ülkeler, iklim değişikliği nedeniyle yüzde beş oranında fakirleşti.

GELİŞMEMİŞ ÜLKELERDE BEDEL DAHA FAZLA

Ancak, Energi Geçiş Komisyonu’nun (ETC) raporuna göre, küresel çapta karbonsuz bir ekonominin sürdürülmesi iklim değişikliğiyle yaşamaktan daha pahalıya geliyor. Bilim insanlarına göre, bu yüzyılın ortasında net sıfır emisyona ulaşmak için yıllık olarak 1-2 trilyon dolarlık ek yatırım gerekiyor. Bununla birlikte söz konusu yatırımlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 2050 yaşam standartlarındaki GSYİH'nın 0,5'ine, gelişmemiş ülkelerde ise GSYİH'nın 0,5-1’ine denk geliyor

ETC, 2050 yılına kadar karbonsuz bir ekonomi elde etmeyi taahhüt eden ArcelorMittal, HSBC, BP, Shell, Orsted ve Bank of America da dahil olmak üzere 40 enerji üreticisi, sanayi şirketi ve finans kuruluşundan oluşuyor.

Öte yandan, küresel kolalisyonun raporunda enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler yapılması gerektiği belirtildi. Buna göre, temiz enerjiyle elektik üretme kapsamında yıllıkküresel elektrik arzının 90 bin -115 bin terawatt saate ulaşması için kaynakların 4 ile 5 kat artması gerekecek.