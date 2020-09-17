Dünyayı kurtarmak için 2 trilyon dolar yatırım lazım!

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 2000 yılından bu yana, küresel ısınma ABD ve Avrupa Birliği'ne en az 4 trilyon dolara mal oldu ve tropikal ülkeler, iklim değişikliği nedeniyle yüzde beş oranında fakirleşti.
Ancak, Energi Geçiş Komisyonu’nun (ETC) raporuna göre, küresel çapta karbonsuz bir ekonominin sürdürülmesi iklim değişikliğiyle yaşamaktan daha pahalıya geliyor. Bilim insanlarına göre, bu yüzyılın ortasında net sıfır emisyona ulaşmak için yıllık olarak 1-2 trilyon dolarlık ek yatırım gerekiyor. Bununla birlikte söz konusu yatırımlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 2050 yaşam standartlarındaki GSYİH'nın 0,5'ine, gelişmemiş ülkelerde ise GSYİH'nın 0,5-1’ine denk geliyor
ETC, 2050 yılına kadar karbonsuz bir ekonomi elde etmeyi taahhüt eden ArcelorMittal, HSBC, BP, Shell, Orsted ve Bank of America da dahil olmak üzere 40 enerji üreticisi, sanayi şirketi ve finans kuruluşundan oluşuyor.
Öte yandan, küresel kolalisyonun raporunda enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler yapılması gerektiği belirtildi. Buna göre, temiz enerjiyle elektik üretme kapsamında yıllıkküresel elektrik arzının 90 bin -115 bin terawatt saate ulaşması için kaynakların 4 ile 5 kat artması gerekecek.
Bununla birlikte ETC’nin Eşbaşkanı Adair Turner, hedefi tutturmanın maliyetlerine rağmen imkansız olmadığını ve küresel olarak sıfır emisyona ulaşmanın dünyanın geleceği için uzun süreli bir yatırım olduğunu söyledi.
Turner, konuyla ilikin yaptığı açıklamada, “2050'ye kadar ihtiyacımız olan sıfır karbon ekonomisine ulaşmanın teknik ve mali olarak mümkün olduğuna şüphe yok “Sıfırın sıfır olması, sürekli emisyonların dengelenmesi ve çocouklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmamız anlamına geliyor. Ancak önümüzdeki on yıl içinde harekete geçmek çok önemli. Aksi takdirde çok geç olacak" ifadlerini kullandı.
Bununla birlikte ETC’nin raporunda Çin'in 2050 yılına kadar zengin ve gelişmiş bir karbonsuz ekonomi haline gelmek için gereken kaynaklara ve teknolojiye sahip olduğu belirtildi. Tüm ülkelerin en geç 2060 yılında hedefe ulaşabileceği ancak özel yatırımcıların yeşil enerjiye teşvik edilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği aktarıldı.