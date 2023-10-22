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'Dur' ihtarına uymadı! 1 saatlik kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı

22.10.2023 18:35 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da kamyonetiyle polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve takip sonucu yakalanan sürücü Soner Altınsoy'a (44). 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'kırmızı ışık ihlali', 'ters yoldan gitmek' ve 'makas atmak' suçlarından toplam 22 bin 200 lira para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Altınsoy'un, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan da hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

'Dur' ihtarına uymadı! 1 saatlik kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı

Olay, saat 13.30 sıralarında Laleli Mehlesinde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine Soner Altınsoy yönetimindeki kamyoneti durdurmak istedi. Altınsoy ise 'dur' ihtarına uymayıp, kamyonetle kaçmaya başladı.

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22 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yaklaşık 1 saat süren takibin ardından kamyonet, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde durduruldu. Sürücü Altınsoy ve yanındaki K. E. (33) gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenilen Altınsoy hakkında, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', kırmızı ışık ihlali', 'ters yoldan gitmek' ve 'makas atmak' suçlarından toplam 22 bin 200 lira para cezası uygulandı, kamyonet ise trafikten men edildi.

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Bu arada Altınsoy hakkına 'uyuşturucu kullanmak' suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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