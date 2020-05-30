HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Dur' ihtarına uymayan saldırgan polislere ateş açtı: 1 polis şehit

'Dur' ihtarına uymayan saldırgan polislere ateş açtı: 1 polis şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 16:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 'dur ihtarına uymayan zanlının açtığı ateşte bir polis memuru şehit oldu. Helikopter destekli özel hareket polisleri tarafından operasyon başlatıldı.

Olay, öğleden sonra, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718 Sokak'ta meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, belinde tabanca ile yürüyen kimliği belirsiz kişiyi, kimlik kontrolü için durdurmak istedi. Ancak şüpheli şahıs, belindeki tabancayı çekip, polislere ateş açtı. Kurşunlardan birinin isabet ettiği polis memuru yaralanırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

YARALANAN POLİS ŞEHİT OLDU

Diyarbakır'da, A.P. isimli şüphelinin, 'dur' ihtarında bulunan güvenlik güçlerine ateş açması sonucu yaralanan polis memuru Atakan Arslan (31), kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

Acil serviste müdahale edilen ve sırtından yaralanan polis memuru Arslan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a gönderileceği ifade edildi.

KİMLİĞİ SAPTANDI ARANIYOR

Mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirlendi.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, kaçan zanlının yakalanması için hava destekli özel harekat polisleri ile operasyon başlatıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...
1 Haziran'dan itibaren neler yapmalıyız? Prof. Dr. Özlü anlattı1 Haziran'dan itibaren neler yapmalıyız? Prof. Dr. Özlü anlattı
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda ölü var

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda ölü var

1 Haziran'da açılıyor! Gidecek olanlara uyarı geldi

1 Haziran'da açılıyor! Gidecek olanlara uyarı geldi

Türkiye'yi seçtiler

Türkiye'yi seçtiler

Geçen yıllara rağmen gülüşü hiç değişmemiş

Geçen yıllara rağmen gülüşü hiç değişmemiş

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bilim Kurulu üyesi: Virüsün burada yaşaması imkansızdır

Bilim Kurulu üyesi: Virüsün burada yaşaması imkansızdır

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni paylaşım: Risk devam ediyor!

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni paylaşım: Risk devam ediyor!

Diğer Haberler
Diyanet'ten 81 ile yazı! Camilerde 'aç-kapa' dönemi

Diyanet'ten 81 ile yazı! Camilerde 'aç-kapa' dönemi

Son dakika: İstanbul'da Ermeni Kilisesi'ne yönelik saldırıyla ilgili yeni gelişme

Ermeni Kilisesi'ne yönelik saldırıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Boğazı'ndaki kirlilik tepki çekti

Tepki çeken görüntü

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, normalleşme sürecinde yapılması gerekenleri anlattı

1 Haziran'dan itibaren neler yapmalıyız? Prof. Dr. Özlü anlattı

65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı

65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden dernek başkanına 3 yıl 9 ay hapis cezası

Erdoğan'a hakaret eden dernek başkanına hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.