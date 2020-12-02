‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten 3 kilo 60 gram esrar çıktı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araçta bulunan bir kişi kovalamaca sonucu yakalanırken, araç sürücüsü kayıplara karıştı. Kovalamaca sırasında şüphelilerin araçtan attıkları poşetten ise 3 kilo 60 gram kubar esrar çıktı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışma sonucunda Erenler ilçesi Kayalarmemduhiye Mahallesi yolunda şüphe üzerine durdurulmak istenen araç sürücüsü ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında araçtan dışarıya bir poşet atıldığını gören jandarma ekiplerinin takibi sonucunda aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelilerden Y.D. yakalanırken, araç sürücüsü Y.T. kayıplara karıştı.

Şüphelilerin attıkları poşette inceleme yapan jandarma ekipleri ayrı ayrı poşetlenmiş toplamda 3 kilo 60 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.D.’nin jandarmadaki işlemleri devam ederken, kayıplara karışan Y.T. için çalışma başlatıldı.



