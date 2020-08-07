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’Dur’ ihtarına uymayan sürücü, 11 yaşındaki Esma’ya çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

Hatay’ın Antakya ilçesinde ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 11 yaşındaki Esma İbrahim’e çarptı. Yakalanan sürücünün üzerinden esrar çıktı.

’Dur’ ihtarına uymayan sürücü, 11 yaşındaki Esma’ya çarptı

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesinin Narlıca Mahallesi’nde bir iş yeri önünde motorize yunus timlerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan Ö.A. isimli şahsın kullandığı araç yol kenarında duran Suriye uyruklu Esma İbrahim’e (11) çarparak kaçmaya devam etti.

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30 suç kaydı olduğu öğrenilen Ö.A. kısa sürede yakalanırken, Esma İbrahim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Şüpheli Ö.A.’nın üzerinden 0,79 gram esrar çıkarken, Esma İbrahim’in babasının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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