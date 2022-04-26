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Durdurulan otomobilde bulundu! Aynaya gizlemişler

26.04.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti. Operasyon kapsamında durdurulan otomobilde, şüphelilerin, uyuşturucu sakladığı yer ise "pes" dedirtti.

Durdurulan otomobilde bulundu! Aynaya gizlemişler

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi alındı.

Gölbaşı ilçesinde durdurulan ve içerisinde 5 suç kaydı bulunan S.A. ve 21 suç kaydı bulunan M.A. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, aracın sağ dikiz aynasına gizlenmiş halde 74,61 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. İşlemlerin ardından çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

erhjky

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

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