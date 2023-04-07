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Duruşma sırasında rahatsızlandı, hastanede öldü

07.04.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Adliyesi’nde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 kişiden biri olan 38 yaşındaki Erhan Konuk, duruşma sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuk'un kalp krizinden öldüğü düşünülüyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Duruşma sırasında rahatsızlandı, hastanede öldü

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda Erhan Konuk, A.B. ve C.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. Haklarında 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanıkların yargılanmasına dün devam devam edildi.

İLK MÜDAHALESİ ADLİYEDE YAPILDI

Duruşmada ara kararın verilmesi beklenirken, sanıklardan Erhan Konuk aniden rahatsızlandı. İlk müdahalesi adliyede yapılan Konuk, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, hastaneye kaldırılan Erhan Konuk ile A.B.'nin tutukluluk halinin devamına, C.K.'nın ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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HASTANEDE KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Erhan Konuk, bir süre sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kalp krizinden öldüğü düşünülen Konuk'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)

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