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Düşe kalka restoranın çelik kasasını soydu! Sevgilisiyle tatile çıktı... Otel odasında paralarla basıldı

01.12.2023 12:05 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir restoranın çelik kasasını çapa ile patlatan ve sevgilisi ile tatile kaçan hırsız Bursa Polisi’nin nefes kesen takibiyle gözaltına alındı. Camdan atlayarak içeri giren şüpheli, yanında getirdiği çapayla kasayı açmak için dakikalarca uğraştı. Düşe kalka kasayı açmayı başaran şüpheli aldığı paralarla kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Bu esnada kız arkadaşının da dans ettiği görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Düşe kalka restoranın çelik kasasını soydu! Sevgilisiyle tatile çıktı... Otel odasında paralarla basıldı

Akıllara durgunluk veren olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Ünlü bir yemek restoranını gözüne kestiren 24 yaşındaki Y.K., yanına aldığı çapayla camı zorlayıp içeri girdi. Çekmecelere bakan şüpheli, gördüğü çelik kasayı açmak için dakikalarca uğraştı.

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DÜŞE KALKA ÇELİK KASAYI AÇTI

Elindeki çapayla kasayı açmak isteyen Y.K. düşe kalka uğraş sonrası çelik kasayı açmayı başardı. Yanında getirdiği çanta ile paraları alan Y.K. giderayak "parmak izi çıkmasın" diye de çekmeceleri sildi. Sabah işe gelen çalışanlar durum üzerine hemen polisi aradı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri düğmeye bastı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etmek için onlarca güvenlik kamerasını izledi.

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OTELDE YAKALANDILAR

Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan Bursa polisi, tespit ettiği şüpheliyi, kız arkadaşı Y.G.’yi bir otelde yakaladı. Y.K.’nın çaldığı 150 bin liranın 80 bin lirasıyla uyuşturucu aldığını yaptığı çalışmayla öğrenen polis ekipleri, 25 bin lira nakit para ve cep telefonuna da el koydu. Emniyete götürülen şüpheliler ifadesi alındıktan sonra, adliyeye sevk edildi.

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Çıkarıldığı mahkemece Y.K., tutuklanırken, olaydan habersiz kız arkadaşı ise serbest bırakıldı. İkilinin adres sorarken ve Y.K.’nın hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Bir güvenlik kamerasında hırsızlık zanlısının dans etmesi de dikkat çekti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık
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