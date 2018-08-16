Düşes Meghan Markle'ın hamile olup olmadığı buradan anlaşılacak

Kraliyet ailesinin bir parçası olduğu günden beri gündemden düşmeyen Meghan ve Harry hayranlarını bu kez bebek merakı sardı.

Birçok Kraliyet hayranı Meghan Markle ve Prens Harry'nin ne zaman çocuk sahibi olacağını merakla bekliyor ve tüm ipuçlarını değerlendiriyorlar.

Afro Amerikalı bir anne ve Hollanda-İrlanda kökenli bir babanın kızı olan Meghan, yıllar önce verdiği bir röportajda saçlarının dokusunun kıvırcık olduğunu düzleştirmek için Brezilya fönü ve çeşitli kimyasal ürünler kullandığını söylemişti.

The Sun gazetesine konuşan görgü kuralları uzmanı Myka Meier, ''Meghan'ın ilginç olabilecek tek şeyi saçları. Meghan'ın annesi Doria Ragland, Afrika kökenli bir Amerikalı. Meghan'da doğal kıvırcık saçlara sahip. Saçlarına şimdi ne yaptığını bilmiyoruz, ancak keratin ya da düzeltmek için bir Brezilya fönü kullanıyor olabilir. Hamile kaldığında bu tür kimyasal ürünleri kullanmayacağını düşünüyorum. Bu da Meghan'ın tekrar kıvırcık haline dönüşünü gösteriyor. Kraliyet hayranları için merak gideren bir gelişme olabilir'' diye konuşuyor.