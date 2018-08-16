KADIN

Düşes Meghan Markle'ın hamile olup olmadığı buradan anlaşılacak

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 10:08 | Son Güncelleme

Eski oyuncu yeni prenses Meghan Markle İngiliz Kraliyet ailesine girdiğinden beri her davranışıyla haber oluyor. Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan Meghan, bu kez Kraliyet'e zaman bir bebek vereceği ile gündemde.

Düşes Meghan Markle'ın hamile olup olmadığı buradan anlaşılacak

Kraliyet ailesinin bir parçası olduğu günden beri gündemden düşmeyen Meghan ve Harry hayranlarını bu kez bebek merakı sardı.

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Birçok Kraliyet hayranı Meghan Markle ve Prens Harry'nin ne zaman çocuk sahibi olacağını merakla bekliyor ve tüm ipuçlarını değerlendiriyorlar.

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Afro Amerikalı bir anne ve Hollanda-İrlanda kökenli bir babanın kızı olan Meghan, yıllar önce verdiği bir röportajda saçlarının dokusunun kıvırcık olduğunu düzleştirmek için Brezilya fönü ve çeşitli kimyasal ürünler kullandığını söylemişti.

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The Sun gazetesine konuşan görgü kuralları uzmanı Myka Meier, ''Meghan'ın ilginç olabilecek tek şeyi saçları. Meghan'ın annesi Doria Ragland, Afrika kökenli bir Amerikalı. Meghan'da doğal kıvırcık saçlara sahip. Saçlarına şimdi ne yaptığını bilmiyoruz, ancak keratin ya da düzeltmek için bir Brezilya fönü kullanıyor olabilir. Hamile kaldığında bu tür kimyasal ürünleri kullanmayacağını düşünüyorum. Bu da Meghan'ın tekrar kıvırcık haline dönüşünü gösteriyor. Kraliyet hayranları için merak gideren bir gelişme olabilir'' diye konuşuyor.

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Brezilya fönü keratin ve formaldehit(renksiz, yanıcı, keskin kokulu kimyasal bir madde) karışımı içeriyor. Hamile kadınların bu ve diğer kimyasal bazlı prosedürler gibi tedavilere dikkat etmesi önemlidir. Bu kimyasal maddeye uzun süre maruz kalmak potansiyel olarak tehlikeli olabilir ve sahip olduğunuz Keratin tedavisinin bu kimyasal maddeyi içerip içermediğini belirlemek zor olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle Prens Harry Meghan Markle hamile

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