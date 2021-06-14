Düşme sonrası bu belirtilere dikkat! Doğru tetkik hayat kurtarıyor

Düşme, kafa travmasına hatta beyin kanamasına bile yol açabilen bir durum. Bu noktada düşme sonrası düşen kişiyi takip etmek oldukça önem taşır. Kırıklara ya da beyin hasarlarına yol açabilen düşmede kişinin kendini koruması için düşme anında bacaklarını ve kollarını düz tutması gerekir. Travmaya maruz kalan kemiklerde ağrı, hassasiyet ve hareket zorluğu oluşabilir. Kas kuvvetlieri azalan yaşlıları da çocuklar kadar etkileyen düşmede travma sonrası belirtileri takip etmek önem taşır. Konuyla ilgili bilgi veren Acil Tıp Uzmanı Dr. Hasan Aldinç, düşme sonrası yapılması gereken tetkikleri, ortaya çıkabilecek belirtileri ve sonuçlarını sizler için anlattı:
"Düşmeler, hastanelere sıkça başvurma sebeplerinden biridir. Yaşına göre düşen hastaların karşılaşabileceği patolojiler farklıdır. Küçük çocuklar vücutlarının tamamının yere teması nedeniyle daha ciddi yaralanmalara maruz kalmaktadırlar. Erişkinler ve özellikle kan sulandırcı alan yaşlılar düşmelerde ciddi risk altındadırlar.
Yaşlılar; beyin kanamaları, kalça kırıkları ciddi oranda mortalite ve morbiditeye neden olan durumlardır.
Çocuk hastalarda kafa kemiklerinin ince olmasından dolayı ve vücut kemiklerinin koruyucu olmamasından dolayı ciddi organ hasarları ve beyin kanamaları oluşabilmektedir.
Düşen kişilerde, eklemlerde ağrı, şekil bozukluğu, aşırı derecede şişlik, üzerine basamama, kafa travması, bulantı, nöbet geçirme, elde ya da ayakta uyuşukluk var ise mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmesi gerekir.
Hastaneye başvuru sonrası doktorun gerekli film ve tahlilleri isteyerek iç organlarda hasar olup olmadığına kafada kanama ve vücutta herhangi bir kırık var mı diye bakması gerekir."
Düşme, kafa travması, beyin kanaması gibi ciddi hastalıkolara da neden olabiliyor. Bu durumda düşme sonrası belirtilere kulak vermek oldukça önem taşıyor. Kafanın darbe alabileceği, düşme riskinin fazla olduğu anlarda kask gibi kafa travmalarını önleyebilecek koruma amaçlı giysileri kullanmak gerekiyor. Motosiklet, bisiklet ya da at binerken kullanılabilecek bu kasklar, kafa travma riskini azaltıyor.
Düşme nedeniyle oluşan kafa travmalarında genellikle kanama görülmez. Bu durumda genellikle travma sonrası darbe alan bölgede ödem oluşabilir. Kafa travması belirtileri arasında en dikkat çekenler ise bilin kaybı, bilinç bulanıklığı, bulanık görme, denge kaybı, baş dönmesi, baş ağrısı, kulak ya da burundan saydam sıvı gelmesi, kulak kanaması ve vücutta oluşacak kasılmalar yer alır.
Düşme sonucu oluşan beyin kanamasında da yine görme problemleri ortaya çıkabilir. Gözlerin kontrol dışı hareket etmesi, göz kapağının düşmesi, yutkunmada zorlanma, mide bulantısı, kusma, tat alma sorunu, vücutta tek taraflı zayıflık, karıncalanma ve uyuşma hissi, dengeyi yitirme gibi belirtiler düşme sonrası ortaya çıkabilir.
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