Düşme sonrası bu belirtilere dikkat! Doğru tetkik hayat kurtarıyor

Düşme, kafa travmasına hatta beyin kanamasına bile yol açabilen bir durum. Bu noktada düşme sonrası düşen kişiyi takip etmek oldukça önem taşır. Kırıklara ya da beyin hasarlarına yol açabilen düşmede kişinin kendini koruması için düşme anında bacaklarını ve kollarını düz tutması gerekir. Travmaya maruz kalan kemiklerde ağrı, hassasiyet ve hareket zorluğu oluşabilir. Kas kuvvetlieri azalan yaşlıları da çocuklar kadar etkileyen düşmede travma sonrası belirtileri takip etmek önem taşır. Konuyla ilgili bilgi veren Acil Tıp Uzmanı Dr. Hasan Aldinç, düşme sonrası yapılması gereken tetkikleri, ortaya çıkabilecek belirtileri ve sonuçlarını sizler için anlattı:

DÜŞME O KİŞİLER İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR

"Düşmeler, hastanelere sıkça başvurma sebeplerinden biridir. Yaşına göre düşen hastaların karşılaşabileceği patolojiler farklıdır. Küçük çocuklar vücutlarının tamamının yere teması nedeniyle daha ciddi yaralanmalara maruz kalmaktadırlar. Erişkinler ve özellikle kan sulandırcı alan yaşlılar düşmelerde ciddi risk altındadırlar.

Yaşlılar; beyin kanamaları, kalça kırıkları ciddi oranda mortalite ve morbiditeye neden olan durumlardır.