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Düşük faizli konut kredisiyle ilgili dikkat çeken yorum! "En az 100 bin lira maaş..."

10.05.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ev almak isteyenlere 0,99 faizle, 10 yıla kadar taksitle, 2 milyon TL'ye kadar kredi verileceğini duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası ev almak isteyenler kredi hesabı yapmaya başlarken, 2 milyon lira kredi çeken bir kişinin aylık 28.555 lira ödeyeceği belirtilirken "Bunu ödeyebilmeniz için maaşınız 100 bin TL olması gerek" yorumları yapıldı.

Düşük faizli konut kredisiyle ilgili dikkat çeken yorum! "En az 100 bin lira maaş..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ilk kez konut alacak vatandaşlara düşük faizli kredi verileceğini duyurdu. Erdoğan açıklamasında, ilk kez ev sahibi olacak kişilere 10 yıla (120 ay) varan taksitle, 0,99 faizle 2 milyon liraya kadar kredi verileceğini belirtti.

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde halihazırda yüksek olan ev fiyatları, fırsatçıların devreye girmesiyle daha da yükselmeye başlarken, ev almak isteyen vatandaşlar da bütçesine göre kredi hesaba yapmaya başladı.

Konut almak isteyen vatandaşlar "1 milyon TL kredi çeksem, aylık ne kadar öderim?" sorusunun cevabını ararken, Haberglobal'de merak edilen soru yanıt buldu. Haberde, 1 milyon veya 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin ne kadar ödeyeceğinin cevabı verilirken, dikkat çeken yorumlar da geldi.

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Haberde, kredi çeken vatandaşların ne kadar ödeyeceği konusunda bilgi veren Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, 1 milyon lira kredi çeken kişinin aylık 14 bin 277, 2 milyon lira kredi çeken birinin aylık 28 bin 555 TL ödemesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasının devamında ise Kas, şu ifadeleri kullandı:

Bu iki aylık taksidi kim ödeyebilir? Şunu net olarak söyleyebilirim. 28 bin lira taksit ödeyecek birinin aylık en az 100 bin lira kazanması lazım. 100 bin lira kazanacak biri de 2 milyon lira kredi kullanılacak bir evde yaşamaz. Onların yaşayacağı ev 15-20 milyon liranın üzerinde. Geliriniz arttıkça standardınız da artar. 2 milyonluk evler bugün alt gelir grubunun yaşayacağı evler standardındadır.

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