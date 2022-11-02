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Kefir nasıl tüketilir? Kefir ne zaman içilir?

02.11.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kefir, diğer süt ve süt ürünleri gibi insan sağlığına çok faydalı bir besindir. Kefir fermente edilmiş bir süt ürünüdür. Kefir içeriğinde bulunan faydalı bakteriler ile hem mide hem de bağırsaklar için çok yararlıdır. Kefir hazır satılabilen bir gıda olduğu gibi, evde de yapılabilen bir üründür. Tatlandırarak ya da sade olarak içilebilen kefir nasıl tüketilir? Kefir ne zaman içilir?

Kefir nasıl tüketilir? Kefir ne zaman içilir?

İçindekiler

  • Kefir ne zaman içilir?
  • Kefir nasıl tüketilir?
  • Kefir nasıl yapılır?
  • Sabah aç karnına kefir içmenin faydaları
  • Diyette kefir nasıl tüketilir?
  • Kabızlık için kefir nasıl tüketilmeli?

Kefir, son dönemlerde sağlıklı beslenme ve diyet yapmak isteyen bireyler için vazgeçilmez bir alternatif olmuştur. Kefir özellikle ara öğünlerde tercih edilen doyurucu özelliği yüksek bir içecektir. Kefir koyun, keçi ve ya inek sütünden elde edilebilen bir süt ürünüdür. Kefirin içeriğinde yoğun miktarda probiyotik bulunur. Bu probiyotikler sayesinde kefir, bağırsak sağlığına çok faydalıdır. Kefir ayrıca bağışıklık sistemi ile sindirim sistemi için de çok faydalı bir besindir. İçeriği bu kadar güçlü olan kefiri tüketirken porsiyon kontrolü de önemlidir. Yüksek dozda kefir tüketmek faydadan çok zarar verebilir.

Kefir ne zaman içilir?

Kefir eski zamanlardan bu yana gelen, esas olarak Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kafkasya kökenli olan kefir daha sonraları Müslümanlar arasında yayılmaya başlamıştır. Kefir, süt asidi ile özel bir mayalama yöntemi ile yapılır. Kefirin içeriğinde bulunan kalsiyum, protein ve vitaminler ile insan vücudu için Çok yararlı bir besindir. Kefiri tüketmek için belirli bir zaman dilimi yoktur. İstenildiğinde kefir tüketimi gerçekleştirilebilir. Sadece kefiri tüketirken tüketim miktarı önemlidir. Kefir de diğer doğal besinler gibi fazla tüketilmemelidir. Yetişkin bireyler için günde iki bardaktan fazla kefir tüketilmemesi önerilir.

Kefir aç karnına mı tok karnına mı içilir?

Kefir doğru miktarda tüketilip bireyin istediği zaman diliminde tüketilebilir. Sabah aç karnına tüketmek sindirim sistemine daha fazla fayda sağlayabilir. Kefirin içeriğindeki probiyotikler aç karnına tüketilen kefir ile birlikte bağırsakları daha iyi çalıştırmış olur.

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Kefir nasıl tüketilir?

Kefirin tüketimi, bireyin nasıl tüketmek isteyeceği ile doğru orantılı olarak değişebilir. Birey tercih ederse kefir sade bir şekilde tüketilebilir. Kefirin sade olarak tadından hoşlanmayan kişiler kefiri meyve aromaları ile ya da direk meyveler ile tatlandırabilir. Meyve aromalı kefirler de marketlerde satılmaktadır ya da evde yapılan kefir meyvelerle tatlandırılabilir. Çocukların tüketimi için sade kefir, bal ve ya kuruyemişler ile de tatlandırılabilir. Peki, sade kefir nasıl tatlandırılır?

Bireyler tercihlerine göre kefiri sade ve ya tatlandırarak tüketebilirler. Sade kefirin biraz daha ekşimsi bir tadı olduğu için bazı kişiler ya da çocuklar tatlandırarak tüketimi tercih edilir. Kefiri meyveler, bal ya da kuruyemişler ile tatlandırmak mümkündür. Çocuklar özellikle meyveli olan kefirleri daha severek tüketirler.

Kefir nasıl yapılır?

Kefir evde yapılabilen bir besindir. Kefirin ana maddesi olan 1 litre süt öncelikle kaynatılır. Kaynama esnasında oluşan kaymaklar alınır. Ardından süt soğutulur ve yaklaşık 20 dereceye gelene kadar beklenir. Sonra kefir taneleri eklenerek karıştırılır. Daha sonra temiz bir bez ile üstü örtülür. Yaklaşık 2 gün karanlık ve serin bir odada bekletilir. Sonra süzülür ve kefir oluşur. Kısa sürede kefir tüketilmelidir.

Sabah aç karnına kefir içmenin faydaları

Kefir içmek için belirli bir zaman vermek doğru değildir. Birey kendi tercihine göre kefiri istediği zaman tüketebilir. Sabah aç karna tüketmek isteyen bireyler içinse ekstra bir katkısı olduğu düşünülür. Kefir içeriğinde bulunan probiyotikler sayesinde bağırsakları çalıştırıp sindirim sistemini hızlandıracağı için gün içinde daha etkili olduğu düşünülür. Diyet yapanlar ve ya kilo vermek isteyenler sabah aç karna tüketip boşaltım sistemlerinin daha çok çalışmasını sağlayabilirler. Peki, kefir içince ne olur?

Kefir çok fazla faydası bulunan bir süt türevi üründür. Kefirin faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

  • İçeriğinde bulunan probiyotikler ile sindirim sistemi ve bağırsaklar ile ilgili olumlu etkiler oluşturmaktadır.
  • Kalsiyum içeriği fazla bir besin olduğu için kemik sağlığı ile ilgili olumlu etkisi vardır.
  • Kolesterolü dengeler.
  • Kan şekeri ile ilgili olumlu etkileri vardır.
  • Antioksidan içeriği yüksek olduğu için hücre yenilenmesine destek olur.
  • Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı bir besindir.
  • Alerji ve astıma olumlu etkileri olduğu görülmüştür.
  • Uyku bozukluğu, stres ve depresyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinir.

Diyette kefir nasıl tüketilir?

Diyet yapan bireyler öğünlerine kefir ekleyerek sindirim sistemlerini daha rahat çalıştırabilirler. Bu sayede zayıflama sürecine daha çok destek olacaktır. Diyet dönemlerinde kefirin sabah aç karna tüketilmesi önerilir. Gün içinde bağırsakları daha kolay çalıştıracaktır. Bazı uzmanlara göre yatmadan bir saat önce yapılan kefir tüketimi de metabolizmayı çalıştırmaya destek olur. Diyet yaparken sade kefir içilmesi daha iyi olacaktır. Marketlerden alınan meyve aromalı kefirlerin kalori ve şeker oranı yüksek olabilir. Sade kefiri evde tatlandırmak daha iyi bir tercih olacaktır.

Kabızlık için kefir nasıl tüketilmeli?

Kabızlık yaşayan bireyler doğal besinlerle çözülebilen bir rahatsızlıktır. Kefir de bağırsak sağlığını düzenleyen ve bağırsakları çalıştıran bir besindir. Sabah aç karna ve akşam yatmadan tüketilen bir bardak kefir sindirim sistemi için olumlu etkiler yaratacaktır. Kefirin düzenli tüketimi ile bağırsak ve sindirim sistemi daha doğru çalışacaktır.

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