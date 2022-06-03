Düşük sistem gereksinimli oyunlar: Düşük sistemli PC'ler için oynanabilecek en iyi oyunlar hangileri?

Düşük sistem gereksinimli bilgisayar oyunları, her türlü bilgisayarın kolayca çalıştırabileceği video oyunlarıdır. Düşük sistem gereksinimli bilgisayar oyunları çok farklı türlerde olabilir. Strateji, korku, FPS, multiplayer veya hayatta kalma türündeki düşük sistemli bilgisayar oyunları, herkes tarafından bilgisayara yüklenerek oynanabilir. Oyunseverler tarafından sık tercih edilen düşük sistem gereksinimli FPS oyunları ve diğer oyunlar nelerdir?

Düşük Sistemli PC'ler İçin Oynanabilecek En İyi Oyunlar Hangileridir?

Yeni çıkan oyunların pek çoğu yüksek ve güçlü sistemli bilgisayarlar gerektirmektedir. Bilgisayar oyunu günümüzde popüler bir hobi olduğu için düşük sistem gereksinimli oyunlar araştırılmaktadır. Düşük sistem gereksinimli oyunlar, türlerine göre online, FPS, strateji veya survival olarak ayrılabilirler.

Düşük Sistem Gereksinimli Online Oyunlar Nelerdir?

Online oyunlar, internet bağlantısı kurularak diğer oyuncularla eş zamanlı olarak oynamayı sağlayan oyunlardır. Düşük sistem gereksinimli online oyunlar:

League of Legends: Ana temasında 5 kişilik 2 ekip oluşturulur ve ekipteki her oyuncu kendine bir kahraman seçer. Kahramanlar kendi bölgelerini koruyarak rakibin bölgesine ulaşmaya çalışır. Kazanmaya giden yolda yıkılması gereken kuleler, öldürülmesi gereken rakip kahramanlar vardır. Rakibin alanına giden yol 3 farklı koridor olarak ayrılmıştır. Her koridor belirli türde kahraman gerektirmektedir.

Ana temasında 5 kişilik 2 ekip oluşturulur ve ekipteki her oyuncu kendine bir kahraman seçer. Kahramanlar kendi bölgelerini koruyarak rakibin bölgesine ulaşmaya çalışır. Kazanmaya giden yolda yıkılması gereken kuleler, öldürülmesi gereken rakip kahramanlar vardır. Rakibin alanına giden yol 3 farklı koridor olarak ayrılmıştır. Her koridor belirli türde kahraman gerektirmektedir. Dota 2: Dota 2 de tıpkı League of Legends oyunu gibi çok farklı kahramanlar içeren ve rakip takımın alanına ulaşmayı gerektiren bir online oyundur.

Dota 2 de tıpkı League of Legends oyunu gibi çok farklı kahramanlar içeren ve rakip takımın alanına ulaşmayı gerektiren bir online oyundur. Valorant: Riot Games tarafından geliştirilmiş bu oyun, çeşitli kahramanlar barındırmaktadır. Oyuncuların her biri bir kahraman seçerek oyun evrenine katılır.

Riot Games tarafından geliştirilmiş bu oyun, çeşitli kahramanlar barındırmaktadır. Oyuncuların her biri bir kahraman seçerek oyun evrenine katılır. Counter Strike Global Offensive: CS: GO olarak kısaltılan Counter Strike Global Offencive oyunu farklı haritalarda savaşma deneyimi sunan bir oyundur.

CS: GO olarak kısaltılan Counter Strike Global Offencive oyunu farklı haritalarda savaşma deneyimi sunan bir oyundur. Fortnite: Fortnite, oyuncuların hayatta kalmak için çabaladığı bir online oyundur.

Fortnite, oyuncuların hayatta kalmak için çabaladığı bir online oyundur. Minecraft: Minecraft, pikselli görüntüsüyle basit bir oyun gibi görünse de aslında çok fazla seçenek sunan bir oyundur. Minecraft evreninde amaç, hayatta kalmak ve bir dünya inşa etmektir.

Minecraft, pikselli görüntüsüyle basit bir oyun gibi görünse de aslında çok fazla seçenek sunan bir oyundur. Minecraft evreninde amaç, hayatta kalmak ve bir dünya inşa etmektir. Team Fortress 2: Farklı oyun modları, haritalar ve sınıflar içeren oyunda online olarak buluşmak ve oyun evreninde eğlenceli vakit geçirmek mümkündür.

Farklı oyun modları, haritalar ve sınıflar içeren oyunda online olarak buluşmak ve oyun evreninde eğlenceli vakit geçirmek mümkündür. Hearthstone: Düşük sistem gereksinimli olan bu oyun, online bir kart oyunudur.

Düşük sistem gereksinimli olan bu oyun, online bir kart oyunudur. Terraria: Minecraft’a benzeyen bir online oyundur. Hayatta kalmak ve bir dünya inşa etmek üzerine kuruludur.

Online oyunlar aynı zamanda multiplayer oyunlarıdır. Multiplayer oyunlar, belirli bir oyun evreninde pek çok oyuncunun kendine özgü bir karakter yaratarak oyuna dahil olduğu oyunlar olarak tanımlanır. Düşük sistem gereksinimli multiplayer oyunlar için düşük sistem gereksinimli online oyunlara bakılabilir.

Düşük Sistem Gereksinimli FPS Oyunları Nelerdir?

FPS kısaltmasının açılımı, İngilizce bir ifade olan first person shooter’dır. FPS oyunları, birinci kişiden oynanan, yani ana kahramanın kendi bakış açısından oynanan oyunlardır. Düşük sistem gereksinimli FPS oyunları:

Counter Strike 1.6: Counter Strike 1.6, polisler ve teröristlerden oluşan iki farklı takımın birbirleri ile savaştığı bir FPS oyunudur.

Counter Strike 1.6, polisler ve teröristlerden oluşan iki farklı takımın birbirleri ile savaştığı bir FPS oyunudur. Portal 2: Portal oyununun devamı niteliğindeki bu FPS oyunu, bulmacalar içeren bir oyun evrenine sahiptir.

Portal oyununun devamı niteliğindeki bu FPS oyunu, bulmacalar içeren bir oyun evrenine sahiptir. Half Life 2: Half Life oyununun devamı olan bu FPS oyununda bir uzay teması vardır.

Half Life oyununun devamı olan bu FPS oyununda bir uzay teması vardır. Call of Duty 2: Call of Duty oyununun devamı niteliğindeki bu FPS oyunu II. Dünya Savaşı'nı konu alır.

Call of Duty oyununun devamı niteliğindeki bu FPS oyunu II. Dünya Savaşı'nı konu alır. Bulletstorm: Terk edilmiş bir gezene sürgün edilmiş karakterin hikayesini anlatan bir FPS oyunudur.

Düşük Sistem Gereksinimli Araba Oyunları Nelerdir?

Araba oyunları, belirli bir harita üzerinde araba sürmeye, belirli görevleri yapmaya veya diğer arabalarla yarış yapmaya olanak sağlayan oyunlardır. Bazı araba oyunları yüksek sistemli bilgisayar gerektirirken bazıları daha düşük sistem gereksinimine sahiptir. Düşük sistemli araba oyunları:

Need For Speed Most Wanted

City Car Driving

Need For Speed Underground 2

Düşük Sistem Gereksinimli Korku Oyunları Nelerdir?

Korku oyunları, genellikle bir hikâye çerçevesinde korku unsurları içeren, oyuncuyu korku hissi ile heyecanlandıran oyunlardır. Korku oyunları genel olarak orta düzey bilgisayar sistemi gerektirir. Düşük sistemli korku oyunları şunlardır:

Silent Hill IV The Room: Korku, gerilim, psikolojik, dram türlerinde olan bulmacalı korku oyunudur.

Korku, gerilim, psikolojik, dram türlerinde olan bulmacalı korku oyunudur. F.E.A.R: FPS nişancı türünde aksiyon, gerilim temalı korku oyunudur.

FPS nişancı türünde aksiyon, gerilim temalı korku oyunudur. Call of Cthulhu: Hayatta kalmayı içeren hikaye örgüsüyle ön plana çıkan bir tür korku oyunudur.

Hayatta kalmayı içeren hikaye örgüsüyle ön plana çıkan bir tür korku oyunudur. Penumbra: Hayatta kalma odaklı bir epizodik korku oyunudur.

Hayatta kalma odaklı bir epizodik korku oyunudur. Amnesia Dark Descent: Penumbra oyunu ile aynı şirket tarafından üretilen bir korku oyunudur.

Penumbra oyunu ile aynı şirket tarafından üretilen bir korku oyunudur. Outlast: Bir akıl hastanesine giden gazetecinin oynandığı bir korku oyunudur.

Düşük Sistem Gereksinimli Hayatta Kalma Oyunları Nelerdir?

Hayatta kalma oyunları, belirli bir hikaye içerisinde veya belirli bir oyun evreninde yaşam savaşı vermeyi içeren oyunlardır. Hayatta kalma oyunları kendi içinde çok fazla çeşitliliğe sahiptir. Hayatta kalma mantığıyla oynanan düşük sistem gereksinimli oyunlar şunlardır:

The Long Dark: Küresel bir felaketten sonra hayatta kalmayı içeren oyundur.

Küresel bir felaketten sonra hayatta kalmayı içeren oyundur. The Elder Scrolls Skyrim: Kehanette yer alan bir ejderhanın öldürülmesinin amaçlandığı hayatta kalma oyunudur.

Kehanette yer alan bir ejderhanın öldürülmesinin amaçlandığı hayatta kalma oyunudur. Minecraft: Gece ortaya çıkan zombiler, açlık ve kızgın lav gibi unsurlardan korunarak hayatta kalmayı ve bir dünya inşa etmeyi içeren oyundur.

Gece ortaya çıkan zombiler, açlık ve kızgın lav gibi unsurlardan korunarak hayatta kalmayı ve bir dünya inşa etmeyi içeren oyundur. FarSky: Deniz altında geçen hikayesinde hayatta kalmanın gerektiği bir oyundur.

Deniz altında geçen hikayesinde hayatta kalmanın gerektiği bir oyundur. GTA San Andreas: Amerikan sokaklarında görevleri yapmanın ve hayatta kalmanın gerektiği bir oyundur.

Amerikan sokaklarında görevleri yapmanın ve hayatta kalmanın gerektiği bir oyundur. Far Cry 3: Bir adada karaya vuran ve gemisi paralı askerlerce gasp edilen askerin, gemideki gazeteci kadını aradığı hayatta kalma oyunudur.

Düşük Sistem Gereksinimli Strateji Oyunları Nelerdir?

Strateji oyunları, belirli kuralları veya hikayesi olan oyun evreninde ilerleyebilmek için oyuncunun kendi yolunu seçtiği veya kendi taktiklerini oluşturduğu oyunlardır. Düşük sistem gereksinimli strateji oyunları şunlardır:

Hearts of Iron IV: II. Dünya Savaşı'nı konu edinen bir strateji oyunudur.

II. Dünya Savaşı'nı konu edinen bir strateji oyunudur. Europa Universalis IV: Yeniçağ temelli, krallıkların yönetildiği bir strateji oyunudur.

Yeniçağ temelli, krallıkların yönetildiği bir strateji oyunudur. Age of History II: Askeri ve diplomatik stratejilerin kullanıldığı bir oyundur.

Askeri ve diplomatik stratejilerin kullanıldığı bir oyundur. Mount & Blade Bannerlord: İç savaş döneminde geçen bir strateji oyunudur.

İç savaş döneminde geçen bir strateji oyunudur. Warband:Mount & Blade: Bannerlord hikayesinden 200 sene sonrasını konu alan bir strateji oyunudur.

Bannerlord hikayesinden 200 sene sonrasını konu alan bir strateji oyunudur. Civilization IV: Oyuncunun seçtiği bir milleti tarih boyunca yönettiği bir strateji oyunudur.

Oyuncunun seçtiği bir milleti tarih boyunca yönettiği bir strateji oyunudur. Civilization V: Civilization IV, oyunundan sonra çıkan, serinin 5. oyunu; bir milletin tarih boyunca yönetildiği bir strateji oyunudur.

Düşük Sistem Gereksinimli Hikayeli Oyunlar Nelerdir?

Hikayeli oyunlar, belirli bir hikaye ve olay örgüsü üzerine inşa edilmiş oyunlardır. Düşük sistem gereksinimli hikayeli oyunlar şunlardır: