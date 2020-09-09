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Düşük yapan kadın, hamile öğretmeni öldürerek rahmindeki bebeği çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 08:31 | Son Güncelleme

Rozalba Grimm isimli kadın, arkadaşı Flavia Gohino’nun karnında doğmamış bebeğini çıkarmakla suçlanıyor. İddialara göre Rozalba Grimm başka iki kadına daha yaklaştı; ancak onların erkek bebek beklediklerini öğrenince benzer bir saldırıya maruz kalmaktan kıl payı kurtuldular.

Düşük yapan kadın, hamile öğretmeni öldürerek rahmindeki bebeği çıkardı

İddialara göre bir kadın, hamile arkadaşını kandırarak sahte bir baby shower partisi düzenledikten sonra arkadaşını öldürerek doğmamış bebeğini aldı.

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Polis yetkilileri Rozalba Grimm adlı kadının, hamile Flavia Gohino’nun 24 Ağustos 2020’de öldürülmesinin birinci derecede cinayet şüphelisi olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Grimm’in cinayetten beş veya altı hafta önce plan yaptığını ve Flavia’yı kandırarak ona saldırdığını itiraf ettiğini iddia ediyor. Arkadaşı Flavia’yı kandıran Rozalba daha sonra hamile anneyi bir taşla öldürdü ve bir bıçakla karnını yarıp içinden doğmamış çocuğu çıkardı.

Rozalba Grimm, anne adayı Flavia Godinho’yu taşla öldürmekten suçlanıyor.
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Flavia öldürüldüğünde 34 haftalık hamileydi ve isminin Cecilia olduğu açıklanan yenidoğan ise saldırıdan sağ kurtuldu. Bebek Florianopolis’teki Joana de Gusmao Çocuk Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis, Rozalba’nın bir yıl öncesinden itibaren Flavia’ya karşı takıntılı olduğunu ve düşük yaptıktan sonra arkadaşının bebeğini çalmaya karar verdiğini belirtti.

Saldırıdan sonra aldığı bebeği hastaneye götüren Rozalba, tek başına doğum yaptığını iddia etse de, sağlık görevlileri şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Öldürülmeden kısa bir süre önce Flavia, kocasıyla birlikte.
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Rozalba Grimm ve kocası Zulmiar Schiestl, kadın cinayeti, cinayete teşebbüs, insan kaçırma ve ceset gizleme gibi suçlarla suçlanıyor.

Rozalba Grimm, düşük yaptıktan aylar sonra Mayıs ve Haziran aylarında Facebook’ta paylaştığı fotoğraflarda hamile görünüyor. Brezilya’daki haber sitelerine göre fotoğrafların kurgu olup olmadığı veya geçmişte başarısızlıkla sonuçlanan hamilelik döneminden kalma olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.

Flavia öldürüldüğünde 34 haftalık hamileydi.
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Başka bir iddiaya göre Rozalba Grimm, bir cinayet teşebbüsünde daha bulundu ancak başarılı olamadı. İddianın sahibi olan kadına göre Grimm kızına yaklaştı; ancak bebeğin erkek olduğunu öğrenince onu öldürmekten vazgeçti. Kadın, Grimm’in hastaneye gitmeden önce üzerine battaniye örtülü bebekle birlikte kanlı kollarının göründüğü bir fotoğraf paylaştığını söyledi.

Bir erkek bebeğe hamile olan başka bir kadın ise, bebeğin kız olmadığını öğrenen Grimm tarafından öldürülmekten son anda kurtuldu.

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