Düşük yapan kadın, hamile öğretmeni öldürerek rahmindeki bebeği çıkardı

İddialara göre bir kadın, hamile arkadaşını kandırarak sahte bir baby shower partisi düzenledikten sonra arkadaşını öldürerek doğmamış bebeğini aldı.

Polis yetkilileri Rozalba Grimm adlı kadının, hamile Flavia Gohino’nun 24 Ağustos 2020’de öldürülmesinin birinci derecede cinayet şüphelisi olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Grimm’in cinayetten beş veya altı hafta önce plan yaptığını ve Flavia’yı kandırarak ona saldırdığını itiraf ettiğini iddia ediyor. Arkadaşı Flavia’yı kandıran Rozalba daha sonra hamile anneyi bir taşla öldürdü ve bir bıçakla karnını yarıp içinden doğmamış çocuğu çıkardı.

Rozalba Grimm, anne adayı Flavia Godinho’yu taşla öldürmekten suçlanıyor.



Flavia öldürüldüğünde 34 haftalık hamileydi ve isminin Cecilia olduğu açıklanan yenidoğan ise saldırıdan sağ kurtuldu. Bebek Florianopolis’teki Joana de Gusmao Çocuk Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis, Rozalba’nın bir yıl öncesinden itibaren Flavia’ya karşı takıntılı olduğunu ve düşük yaptıktan sonra arkadaşının bebeğini çalmaya karar verdiğini belirtti.