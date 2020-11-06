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Düşündüğümüz gibi sağlıksız değil! Doğru tüketilirse...

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.11.2020 15:38 | Son Güncelleme

Düzenli ve doğru oranda kullanılan yağlar, sağlığınızı olumlu anlamda destekler. Prof. Dr. Aziz Tekin, yemeklerin temel malzemesi olan yağlar hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Aziz Tekin, bitkisel yağları hayvansal yağlardan ayıran en önemli özelliğin kolesterol içermemeleri olduğuna dikkat çekti.

Düşündüğümüz gibi sağlıksız değil! Doğru tüketilirse...

Yağlar kaynaklarına göre bitkisel, hayvansal, balık ve mikrobiyel yağlar olarak sınıflandırılıyor. Sofralarda en fazla kullanılanları ise bitkisel yağlar ve süt yağı. Hayvansal yağlar ve balık yağı ise genellikle tüketilen gıdalarla birlikte vücuda alınıyor.

'BİTKİSEL YAĞLAR KOLESTEROL İÇERMİYOR'

Bitkisel yağların zeytin, fındık, soya, ayçiçek, kanola ve mısır gibi çok çeşitli tohum ve meyvelerden elde edildiğini söyleyen Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Aziz Tekin, bitkisel yağların önemini şöyle ifade ediyor: “Dünya yağ ihtiyacının büyük kısmını bitkisel yağlar karşılamaktadır. Çünkü süt yağı dışındaki hayvansal yağların tüketimi çok sınırlıdır. Bitkisel yağları hayvansal yağlardan ayıran en önemli özellik kolesterol içermemeleridir. Ayrıca, farklı bileşim ve fiziksel özelliklere sahip olmaları nedeniyle, kızartma ve pişirme işlemleriyle birlikte birçok gıdanın bileşiminde yer almaktadırlar. Gıdalara lezzet vermelerinin yanında, yapılarının oluşmasında da önemli rol oynarlar.”


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