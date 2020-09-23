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Düşünülebilen yapay zeka insan gibi davranıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 12:32 | Son Güncelleme

Hem bugünün hem de yarının en büyük teknolojileri arasında yer alan yapay zeka insan gibi davranmaya başladı. Bu büyük teknoloji, şimdilerde önyargılarımızı bile kopyalıyor. İşte merak edilen bütün ayrıntılar.

Düşünülebilen yapay zeka insan gibi davranıyor

Amazon Alexa ve Google gibi platformlarda yapay zeka, insan gibi davranabiliyor. Ancak ilk defa bu durum ilginç bir hal almaya başladı. Özellikle de yapay bilgisayar teknolojisinin bizim önyargılarımızı bile kopyalamaya başlaması, aslında bunun hiç de masum olmayacağını gösteriyor. Leiden Üniversitesi’nden yapay zeka yardımcı profesörü Peter van der Putten, konuyla ilgili son derece ilginç açıklamalarda bulundu.

YAPAY ZEKA ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASINDA

Düşünülebilen yapay zeka teknolojisi, her geçen gün insana bir adım daha yaklaşıyor. İnsanların önyargılarını çok rahat bir şekilde gözler önüne seren bu yeni teknoloji, önemli bir dönüm noktasında. Mesela işe alım sırasında yapılan mülakatlarda günümüzdeki yapay zeka teknolojisinin kullanıldığını varsayalım.

Böyle bir durumda işe alım yapan birisi, yapay zekayı istediği önyargılarla kodlayabilir. Örnek olarak kadınların yaşadığı mesleki yükselme sorunlarını düşünmek bile yeterli. Bu tür sorunları yapay zeka teknolojisi önyargı olarak kodlarsa işler iyice çığrından çıkabilir. Kadınların veya diğer başka kişilerin işe alımları daha da zorlaşır.

Apple’ın kurucularından Steve Wozniak bile yapay zekanın önyargı geliştirme potansiyelinden bahsetmişti. Ona göre önyargılar yapay zekanın beslendiği veri havuzundan geliyor. Bu veri havuzu aynı zamanda insanların sahip olduğu birçok yanılgıya, batıl inanca ve önyargıya sahip. Sizce yapay zekanın önyargılardan ve olumsuz düşüncelerden sıyrılması için neler yapılabilir?

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