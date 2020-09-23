Düşünülebilen yapay zeka insan gibi davranıyor

Amazon Alexa ve Google gibi platformlarda yapay zeka, insan gibi davranabiliyor. Ancak ilk defa bu durum ilginç bir hal almaya başladı. Özellikle de yapay bilgisayar teknolojisinin bizim önyargılarımızı bile kopyalamaya başlaması, aslında bunun hiç de masum olmayacağını gösteriyor. Leiden Üniversitesi’nden yapay zeka yardımcı profesörü Peter van der Putten, konuyla ilgili son derece ilginç açıklamalarda bulundu.

YAPAY ZEKA ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASINDA

Düşünülebilen yapay zeka teknolojisi, her geçen gün insana bir adım daha yaklaşıyor. İnsanların önyargılarını çok rahat bir şekilde gözler önüne seren bu yeni teknoloji, önemli bir dönüm noktasında. Mesela işe alım sırasında yapılan mülakatlarda günümüzdeki yapay zeka teknolojisinin kullanıldığını varsayalım.

Böyle bir durumda işe alım yapan birisi, yapay zekayı istediği önyargılarla kodlayabilir. Örnek olarak kadınların yaşadığı mesleki yükselme sorunlarını düşünmek bile yeterli. Bu tür sorunları yapay zeka teknolojisi önyargı olarak kodlarsa işler iyice çığrından çıkabilir. Kadınların veya diğer başka kişilerin işe alımları daha da zorlaşır.