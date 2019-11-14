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Duterte'nin bu hafta istirahat edeceğinin açıklanması sağlığı konusunda tartışma yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:01 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin daha az rahatsız edilmek için evinden çalışmak istediği ve dinlenmeye ihtiyacı olduğu bildirildi - Filipinler anayasası, devlet başkanının "ciddi bir hastalığı" olması durumunda kamuoyunun bundan haberdar edilmesini zorunlu kılıyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin bu hafta üç gün istirahat edeceğinin açıklanmasıyla sağlığının iyi olmadığı yönündeki endişeler artttı.

BBC'nin haberine göre, Duterte'nin sözcüsü Salvador Panelo, 74 yaşındaki Filipinler liderinin bu hafta memleketi Davao'da dinleneceğini ve çalışmalarını oradan yürüteceğini açıkladı.

Panelo, Duterte'nin daha az rahatsız edilmek için evinden çalışmak istediğini ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtirken, bu durum, göreve geldiği 2016 yılından bu yana Filipinler liderinin sağlığı hakkındaki söylentilerin artmasına yol açtı.

Bazen resmi toplantılara katılmamasıyla tanınan Duterte'ye geçen yıl yapılan endoskopi işlemi sırasında şüpheli bir kitleye rastlanmış, sonrasında kitlenin iyi huylu olduğu ortaya çıkmıştı.

O dönemde "Kanser ise size söylerim" diyen Duterte, ekim ayında Rusya ziyareti sırasında da bir grup Filipinli gurbetçiye nadir rastlanan bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olduğunu, rahatsızlığının göz kapaklarından birinin düşmesine yol açtığını söylemişti.

Bundan birkaç hafta sonra Manila'da başkanlık sarayında motosikletten düşen ve belini inciten Duterte, dayanılmaz ağrıları yüzünden Japonya ziyaretini yarıda kesmişti. Duterte, bu dönemde kızı Sara'nın yanında koltuk değneğiyle yürürken görüntülenmişti.

Ancak kazadan önce sosyal medyada dolaşan videolarda Filipinler Devlet Başkanının dengede durmakta zorlandığını ortaya koymuştu.

Filipinler anayasası, devlet başkanının "ciddi bir hastalığı" olması durumunda kamuoyunun bundan haberdar edilmesi zorunlu kılıyor.

Ülkede devlet başkanının hastalığı nedeniyle görevini yerine getirememesi durumunda yerine devlet başkanı yardımcısı geçiyor.

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Filipinler Rodrigo Duterte

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