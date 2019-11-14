Duterte'nin bu hafta istirahat edeceğinin açıklanması sağlığı konusunda tartışma yarattı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin bu hafta üç gün istirahat edeceğinin açıklanmasıyla sağlığının iyi olmadığı yönündeki endişeler artttı.

BBC'nin haberine göre, Duterte'nin sözcüsü Salvador Panelo, 74 yaşındaki Filipinler liderinin bu hafta memleketi Davao'da dinleneceğini ve çalışmalarını oradan yürüteceğini açıkladı.

Panelo, Duterte'nin daha az rahatsız edilmek için evinden çalışmak istediğini ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtirken, bu durum, göreve geldiği 2016 yılından bu yana Filipinler liderinin sağlığı hakkındaki söylentilerin artmasına yol açtı.

Bazen resmi toplantılara katılmamasıyla tanınan Duterte'ye geçen yıl yapılan endoskopi işlemi sırasında şüpheli bir kitleye rastlanmış, sonrasında kitlenin iyi huylu olduğu ortaya çıkmıştı.

O dönemde "Kanser ise size söylerim" diyen Duterte, ekim ayında Rusya ziyareti sırasında da bir grup Filipinli gurbetçiye nadir rastlanan bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olduğunu, rahatsızlığının göz kapaklarından birinin düşmesine yol açtığını söylemişti.