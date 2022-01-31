Duvarlarında canlı ve uzun ömürlü renkler için en iyi iç cephe boyası çeşitleri

Silinebilen, duvara nefes aldıran, nemi önleyen iç cephe boyaları ile hem evinizi koruyabilir hem yaşam alanlarınıza dekoratif dokunuşlar katabilirsiniz. Renklerin gücünü kullanarak enerjinizi yükseltebilir, mobilyalarınızı ön plana çıkarabilir, dar alanların daha ferah görünmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bu noktada kaliteli ürünleri seçmeniz gerekir. Peki, hem kaliteli hem kullanışlı iç cephe boyalarını incelemeye ne dersiniz? Yazımıza göz atarak en iyi ürünleri güvenle satın alabilirsiniz.

1. Mat görünüm için Filli Boya Alpina Silan İç Cephe Boyası

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Silikon katkılı Filli Boya Alpina Silan İç Cephe Boyası, duvarlarınıza mat bir görünüm sunar. Emülsiyon esası sayesinde kuruyup çatlamadan uzun yıllar kullanım sağlar. Ürünün silikon teknolojisi ile boya üzerindeki kirleri boyaya zarar vermeden silerek çıkarabilirsiniz. İç cephe boyası, mat dokusuyla ışığı yansıtarak ferah bir ortam oluşturur. Örtücülüğü yüksek olan ürün, alt kısımda kalan yüzeyi en etkili şekilde kapatır. Yüzeye hızlı yayılma özelliği sayesinde daha az emekle daha fazla alanı boyamanıza yardımcı olur. İç cephe boyası, su bazlı yapısıyla rahatsız edici kokular oluşturmaz. Ürünün uygulanacağı alanın önceden temizlenmesi tavsiye edilir.

2. Su bazlı Polisan Elegans İç Cephe Boyası

Saf akrilik reçine esaslı Polisan Elegans İç Cephe Boyası, su bazlı bir yapıya sahip. Ürün, kir ve leke tutmayan yapısıyla uzun süreli kullanım imkanı verir. Antibakteriyel iç cephe boyası, mantar ve küf oluşumunu engeller ve insan sağlığına zarar vermez. Kokusuz yapısıyla uygulama sırasında rahatsız olmanızı önler. Silikon katkılı iç cephe boyası, esnek dokusuyla kolay kolay çatlamaz. Silinebilir yapıdaki ürün, bu sayede kolayca temizlenir. İç cephe boyası, yüksek buhar geçirgenliği sayesinde rutubetli ortamlarda kabarma ve dökülme oluşmasına izin vermez. Bu ürünü özellikle hijyenin çok önemli olduğu banyo ve mutfakta rahatlıkla kullanabilirsiniz.

3. Silinebilir özelliğiyle Permolit Permomax Mat İç Cephe Boyası

Akrilik emülsiyon esaslı Permolit Permomax Mat İç Cephe Boyası, son kat için uygun bir ürün. Silikon katkılı ve su bazlı ürün, mat bir görünüme sahip. Yüksek örtücülüğüyle duvar üzerindeki lekeleri ve eski boyayı etkili biçimde kapatır. Su iticiliği ve yüksek buhar geçirgenliği sayesinde duvarların nefes almasını sağlayan iç cephe boyası, boyanın dökülmesini ve kabarmasını engeller. Odalara dekoratif bir görünüm kazandıran ürünün silinebilir özelliği sayesinde duvar üzerindeki leke ve kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. Sararma yapmayan bu kokusuz iç cephe boyasını uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hijyenik yüzey istenen alanlarda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

4. Odanıza yeni bir görünüm kazandıracak Dyo Dyoplast Plastik İç Cephe Boyası

İç cephe boyası tavsiyelerinde sırada Dyo Dyoplast Plastik İç Cephe Boyası var. Son kat için kullanılan ürün, duvarlarınıza dekoratif bir görünüm katar. Mat renkli iç cephe boyasının üzerinde oluşabilecek kiri ve lekeyi silerek çıkarabilirsiniz. Böylece ürün, uzun süreli kullanım ömrü sunar. Odanıza yeni bir görünüm kazandıracak ürün, su bazlı yapısıyla çevre dostu bir boya olarak karşımıza çıkar. İç cephe boyası, yüksek örtücülük özelliğiyle eski boyayı ve kötü görünümü tamamen kapatır. Kokusuz yapısıyla kullanım sırasında ve sonrasında rahatsız etmez.

5. Kir ve lekeleri tamamen kapatan Suproll Dream İç Cephe Boyası

Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan Suproll Dream İç Cephe Boyası, son kat boyası olarak kullanılır. Ürün, su bazlı yapısıyla yüzeye kolayca uygulanır. İpeksi mat bir görünüm sunan iç cephe boyası, odanıza hoş bir dokunuş yapar. Silikon katkılı ürün, üzerindeki leke ve kirleri kolayca temizlemenize olanak verir. Emülsiyon reçine esaslı iç cephe boyası, nefes aldıran yapısıyla rutubetli ortamlarda boyanın dökülmesini ve kabarmasını önler. Ekstra dolgun yapısıyla uygulandığı yüzeyi tamamen kapatır. Kokusuz özelliğiyle uygulama sırasında rahatsız olmanızı engeller.

6. Kabarma ve dökülme yapmayan Pamukkale FBS Plastik İç Cephe Boyası

İç cephe boya araştırmamızda bir diğer önerimiz olan Pamukkale FBS Plastik İç Cephe Boyası, PVA esaslı ve su bazlı yapısıyla yüzeye kolayca uygulanır. Dekoratif son kat olarak kullanılan ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süre size eşlik eder. Ayrıca duvarları kolayca temizlemenize olanak sunar. Örtücü iç cephe boyası, eskiyi boyayı ve lekeleri düzgün bir şekilde kapatmanıza yardımcı olur. Duvarın nefes almasını sağlayan ürün; rutubet ve nemden dolayı çatlama, kabarma yapmaz. Rahatsız edici bir kokusu bulunmayan iç cephe boyası, duvarlarınıza yeni bir görünüm kazandırır. Çevre dostu bu ürünü uygulamadan önce yüzeyin iyice temizlenmesi önerilir.

7. Uzun süreli kullanım sunan Casati Allegro İç Cephe Boyası

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"En iyi iç cephe boyası hangisi?" diye soracak olursanız size Casati Allegro İç Cephe Boyası'nı önerebiliriz. Silikon katkılı yapısıyla ürün, duvar üzerinde oluşan leke ve kirleri silerek kolayca temizlemenize yardımcı olur. Akrilik emülsiyon esaslı iç cephe boyası, buhar geçirgenliğiyle boyanın kabarmasına ve çatlamasına izin vermez. Örtücü özelliğiyle duvarları etkili bir biçimde boyamanızı sağlar. Su bazlı özelliğiyle kolayca uygulanan ürün, daha az efor sarf etmenize olanak tanır. Mat dekoratif iç cephe boyası, odanıza yeni bir görünüm kazandırır. Sağlam yapısıyla uzun süreli kullanım imkanı verir. Uygulandıktan 24 saat sonra tamamen kuruyan ürünü temiz yüzeye sürmeniz tavsiye edilir.

8. Etkili örtücülüğü ile Fawori Plastik İç Cephe Duvar Boyası

Araştırmamızdaki bir diğer önerimiz olan Fawori Plastik İç Cephe Duvar Boyası, mat ve pürüzsüz bir görünüm sunar. Suya karşı direnç gösteren ürün, nefes aldıran bir yapıya sahip. Bu sayede duvarların buhar geçirgenliğini artırarak boyanın kabarmasını ve dökülmesini önler. Yüzeye mükemmel şekilde yapışan iç cephe boyası, etkili bir boyama işlemi yapmanızı sağlar. Su bazlı olmasıyla rahatsız edici koku barındırmaz. Evinizin görünümü değiştirmenize yardımcı olacak iç cephe boyası, eski boyayı ve kiri en iyi şekilde kapatır. 1 kg boya ile yaklaşık olarak 7 ila 11 metrekare alanı boyayabilirsiniz. Ürünü uygulamadan önce boyanacak alanı temizlemeniz tavsiye edilir.

9. Yüzeyleri pürüzsüz bir şekilde boyamanızı sağlayacak Permolit Permosil Silikonlu İç Cephe Boyası

En iyi iç cephe boyaları arasında gösterilen Permolit Permosil Silikonlu İç Cephe Boyası, son kat iç cephe boyası olarak kullanılır. Su bazlı ürün, uygulanacak yüzeye kolayca sürülür. Bu sayede daha az yorulmanızı sağlar. Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı iç cephe boyası, su iticiliği ve buhar geçirgenliğiyle boyanın kabarmasını önler. Rutubetli ortamlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, boyanın dökülmesine engel olur. Silikonlu yapısıyla kolayca temizlenen iç cephe boyası, yüksek örtücülüğüyle leke ve kirleri tamamen kapatır. Sıva hatalarını gizleyen ürün, fırça ve rulo izi göstermez. Uygulandığı alana mat ve güzel bir görünüm kazandıran iç cephe boyası, evinizin görünümünü değiştirir.

10. Duvarlarınıza hoş bir görünüm sunacak FOREMEN BOYA Silikonlu İç Cephe Duvar Boyası

Araştırmamızdaki son tavsiyemiz FOREMEN BOYA Silikonlu İç Cephe Duvar Boyası, su bazlı yapısıyla rahatsız edici koku yaymaz. Yüzeyi mükemmel bir şekilde tutan ürün, alt kısımda kalan kir ve lekeleri en iyi şekilde kapatır. İç cephe boyası, nefes alan yapısıyla duvardaki boyanın dökülmesi ve kabarmasını önler. Odanıza yeni bir dokunuş katmanıza yardımcı olacak ürün, silikonlu yapısıyla üzerinde oluşabilecek kirleri silerek kolayca temizleyebilmenizi sağlar. Son kat boyası olarak kullanılan iç cephe boyasının sürüleceği alanın temiz olmasını önerilir. Ürünü temiz su ile %15 ila % 20 arasında inceltmeniz tavsiye edilir.



