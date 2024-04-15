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  4. Duyan akın ediyor, bidon bidon doldurup götürüyor! Yıllardır hastalığa yakalanan 1 kişi bile yok: İşte Türkiye'nin 'şifalı su' köyü

Duyan akın ediyor, bidon bidon doldurup götürüyor! Yıllardır hastalığa yakalanan 1 kişi bile yok: İşte Türkiye'nin 'şifalı su' köyü

15.04.2024 11:48
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Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Karatekin köyü son zamanlarda şehir dışından gelen ziyaretçi akınına uğradı. Çeşmelerden akan suyun şeker hastalığına iyi geldiğini duyanlar bidon bidon doldurup evlerine götürüyor. Köyde hiç kimsenin şeker hastalığına yakalanmaması da dikkat çekti.

Duyan akın ediyor, bidon bidon doldurup götürüyor! Yıllardır hastalığa yakalanan 1 kişi bile yok: İşte Türkiye'nin 'şifalı su' köyü

Bursa’nın İznik ilçesindeki Karatekin köyünde, çeşmelerden akan suyun şeker hastalığına iyi geldiğini duyanlar yüzlerce kilometre yol yaparak su doldurmaya geliyor.

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YILLARDIR ŞEKER HASTALIĞINA YAKALANAN 1 KİŞİ BİLE YOK

İznik ilçesinin Karatekin Mahallesi’nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu iddia edilirken, 500 kişinin yaşadığı mahallede hiç kimsede şeker hastalığına yıllardır rastlanmamasının sebebi olarak bu su gösterildi.

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TAHLİLLER SONUÇLANDI

Şeker hastalığına iyi geldiğini iddia ettiği suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi. Mahallenin merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda bulunabiliyor.

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AKIN AKIN GELİYORLAR

Türkiye’nin her bölgesinden yüzlerce kilometre yol yapıp akın akın gelenler, bidon bidon su doldurup gidiyor.

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"İÇENLER FAYDA GÖRDÜ"

Su için Yalova’dan gelen bir kişi, "Sosyal medyadan bir kaç kez duydum geldim. Bu ikinci kez gelişimiz buraya. Ben suyu alıp Antalya’ya götürmüştüm. Bu suyu içenler fayda gördüklerini söylüyorlar” dedi. (İHA)

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ce965864-a099-448e-899e-83019e9191ceBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şeker hastalığı Bursa köy
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