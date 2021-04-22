Duyan şaşıp kalıyor: 150 bin liralık maliyeti 70 bine düşürdüler!

İlçeye bağlı Fatikli Mahallesi'nde zeytin ticareti ve bahçe işleriyle uğraşan 5 çocuk sahibi Müyesser ve Kemal Binicioğlu çifti, 4 yıl önce hobi olarak zeytin fidanı üretmeye başladı. Başarılı olduklarını düşünen aile, fidanların ticaretini yapmaya karar verdi. Bu yıl 50 metrekarelik arazilerine sera kurmaya karar veren çift, iklimlendirme sistemiyle birlikte 150 bin TL yatırım maliyetiyle karşılaştı. Bu maliyeti düşürmek için fikir üreten aile, fidanları elektrikli battaniyeyle ısıtıp denemeler yaptı. Uyguladıkları yöntemde başarılı olan aile, zeytin ve zeytinyağıyla meşhur bölge için büyük önem taşıyan halhalı ve saurani cinsi zeytin fidanlarını, 70 bin TL'ye mal ettikleri serada seri şekilde üretip, satmaya başladı.

'FİDANLARA ISIYI, ELEKTRİKLİ BATTANİYE İLE VERİYORUZ'

Müyesser Binicioğlu, eşi Kemal ve çocukları ile beraber bu işi severek yaptıklarını, kendileri için doğal bir terapi haline geldiğini söyledi. Altınözü’nde zeytincilik ile ilgilenen kişi sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Binicioğlu, “Hatay’da zeytin fidancılığı işini binlerce kişi yapıyor. Önemli olan farkını ortaya koymak, biz de bodur halhalı zeytin türü fidanı ile bu başarıyı sağladık. Bodur halhalı fidanlarını köklendirirken belirli bir ısı yakalamamız gerekiyor. Bu ısıyı elektrikli battaniye ile sağlıyoruz. Isı sağlamamız gerekiyordu, çözüm yolu olarak denedik ve oldu. Akabinde fidanların standart bir ısı istediği fikrine vardık. Kökün gece-gündüz 20 derece sıcaklıkta kalması şart. Nemlendirmesi 75 derece olması lazım. Nem düştüğü zaman kök kurur. Battaniyenin altında ise strafor var. Sistem amatörce ama zamanla daha modern şeyler yapmayı düşünüyoruz” dedi.