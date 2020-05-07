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  4. Duyan soluğu orada alıyor! Muğla'da araç kuyruğu 4 kilometreye ulaştı

Duyan soluğu orada alıyor! Muğla'da araç kuyruğu 4 kilometreye ulaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2020 13:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir girişlerin yasaklandığı Muğla'da seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle kente giriş çıkışlarda büyük yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülürken, kontrol sırasında yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün, "İlimize gelen ikinci konut sahibi olan hemşerilerimizin ihtiyaçları olmadığı zamanlarda dışarıya çıkmamalarını rica ediyorum" dedi.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında uygulanan giriş- çıkış kısıtlaması, 31 ilden 7’sindi kaldırıldı. Bu illerden Muğla'ya giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor. Muğla- Aydın karayolunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı.

4 KİLOMETRELİK KUYRUKLAR OLUŞTU

Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi.

'Felaketi en az zararla kapatalım ve sağlıklı günlerde kucaklaşalım'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Kente gelenlere zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları çağrısı yapan Gürün, şunları söyledi:
'Misafirlerimizi steril bir ortamda kucağımızı açmış bir şekilde bekliyoruz. Yazın misafir kabul eden bir ev sahibi gibiyiz. Her şeyimizi ona göre hazırlıyoruz. Hem kendi sağlığınızı, hem de burada yaşayanların sağlığı için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar yaz ayını kendi illerimizde geçirmeye çalışalım.'
'Turizme de ihtiyacımız var. Muğla'ya geldik, her şey bitti, her türlü teması yaparım, eskisi gibi küçük masalarda dört kişi oturup, sohbet edilemeyeceğini bilmemizde yarar var.'
'İlimize gelen ikinci konut sahibi olan hemşehrilerimizin ihtiyaçları olmadığı zamanlarda dışarıya çıkmamalarını rica ediyorum. Felaketi en az zararla kapatalım ve sağlıklı günlerde kucaklaşalım.' (DHA)
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