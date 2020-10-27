HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Duygu Delen'in ölümü ile ilgili iddianame mahkemeye gönderildi

Duygu Delen'in ölümü ile ilgili iddianame mahkemeye gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 15:37 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 5 katlı apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianame, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Duygu Delen'in ölümü ile ilgili iddianame mahkemeye gönderildi

Gaziantep’te 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde oturan Duygu Delen, 4. katta bulunan evinin balkonundan düşerek ölmüştü. Olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Duygu Delen’in evinde bulunan ve tutuklanan arkadaşı Mehmet K. hakkında hazırlanan iddianame de tamamlandı. Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Mehmet K.'nın "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Tutuklanan şüpheli hakkında, "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezası istendi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Drone tespit etti polis cezayı kestiDrone tespit etti polis cezayı kesti
Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?
En Çok Okunan Haberler
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi
Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Diğer Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni önlemler alınabilir
Bilim Kurulu Üyesi yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni önlemler alınabilir
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika Hatay İskenderun'da orman yangını! Birçok ev alevlerin arasında kaldı
İskenderun'da orman yangını! Birçok ev alevlerin arasında kaldı
İptal edilen NAVTEX'lerle ilgili MSB'den açıklama
İptal edilen NAVTEX'lerle ilgili MSB'den açıklama
Kartal D-100'de minibüs alev alev yandı
Kartal D-100'de minibüs alev alev yandı
Taksim'de maske denetimi! Drone tespit etti polis cezayı kesti
Drone tespit etti polis cezayı kesti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.