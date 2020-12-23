Duygulandıran fedakarlık! Hastane yönetiminin talebini reddettiler

Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte hastanelerde kurulan Covid-19 yoğun bakım servislerindeki sağlık ekipleri, 9 aydır gece gündüz çalışıyor. Yoğun bakım servislerinde görev yapanların kendileri de hastalanıyor, tedavilerinin ardından mücadeleyi aynı bölümde sürdürmeye devam ediyorlar. Hatta tedavisini yaptıkları korona hastalarının yeme, içme, temizlik gibi temel bakımlarını da üstleniyorlar. Antalya'daki 46 pandemi hastanesinden biri olan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 olan yoğun bakım sayısı, vaka sayısındaki artışla birlikte 6'ya çıkarıldı. Bu yoğum bakım servislerinden birinde 20 kişilik ekipteki çalışanların çoğunluğu ise aylardır ailelerinden uzakta yaşamını sürdürüyor. 9 aydır aynı yoğun bakımda çalışan ekipte koronavirüse yakalanan, emeklilik için yaşı gelen, akciğer ameliyatı olanlar da dahil hastane yönetiminden gelen 'yer değişikliği' teklifini geri çevirdi. BİRBİRLERİNİ SIRTLARINA YAZDIKLARI İSİMLERİNDEN TANIYORLAR Serviste bulaş riskine karşı kendilerini korumak için tulum, maske ve siperliklerini takan sağlık çalışanları, birbirlerini tanıyabilmek için tulumlarının sırt kısmına isimlerini yazıyor. Hava geçirmeyen tulumlarla saatlerce çalıştıktan sonra terleyen çalışanların, taktıkları gözlük ve siperlik nedeniyle de yüzlerinde iz oluşuyor.

'9 AYDA BİR KEZ AİLEMİ ZİYARET EDEBİLDİM' Pandemi hastanelerindeki ekipte yer alan Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, “Bulaş riski nedeniyle evine gidemeyen arkadaşlarımız var. Pandemi herkesin hayatını alt üst etti, ancak biz, bunu daha derinden hissettik. Sürecin başında bu hastalığın, tedavisinin belirsizliği, kendimizi nasıl koruyacağımız endişesi ağır basarken ilerleyen süreçte bunlara alıştık. Ancak ‘ailelerimizi nasıl koruyabileceğimiz?’ endişeleri bizi rahatsız etti. Anne ve babamı 9 ay boyunca yalnızca bir kere ziyaret edebildim. Ekibimizin bir kısmı pandeminin başında evlerine gitmeden başka yerlerde konakladı, hâlâ ailelerinden ayrı kalan arkadaşlarımız var” dedi. 'KORONAVİRÜSE YAKALANAN ARKADAŞLARIMIZ OLDU' Kendilerini bir aile gibi hissettiklerini belirten yoğun bakım sorumlusu hemşire Zuhal Aydın, “Bulaş riski yüksek bir hastalık olduğu için burada çalışan tüm personelimizle birlikte iş birliği içindeyiz. Mart ayından itibaren çalışan bazı arkadaşlarımız koronavirüse yakalandı. Hastalığın bulaş riskinin ne kadar yüksek olduğunu, burada yatan hastalarımızda gördüğümüz için tedbirleri evimizde de aynı şekilde uygulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.