KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Duygular dışa aktarılıyor... Aslan Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Duygular dışa aktarılıyor... Aslan Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Seray Üstün Seray Üstün 01.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2021 Ocak ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... İşte Aslan Burcu Ocak 2021 aylık burç yorumu...

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı aslan burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Ocak burç yorumlarında aslan burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda aslan burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Aslan Burcu Ocak aylık burç yorumu..

ASLAN BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren iş hayatı ve kariyerinizde köklü değişimler yaşamaya başlıyorsunuz. Süregelen rutin ve düzen değişiyor olacak. Çalıştığınız alanda, süregelen işinizde yeni ve ek sorumluluklar alabilir, bir üst pozisyona yükselebilir, bir ekibin liderliğini üstlenebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz, kariyer süreçlerinizde daha belirleyici olacak. İş arayanlar ise bu dönem beklemediği yerlerden olumlu dönüşler alabilir.

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Daha fazla insan tanıyıp, daha fazla insanla muhattap olacağınız, ilişkileriniz daha hızlı ilerleyebileceği, müşteri üzerinden iş yapanların müşterilerinde artışın olacağı, sosyal medyanın müşteri kazanma, insanlarla tanışma adına daha uygun koşullar içereceği bir zaman dilimi başlıyor. Pek çok ilişki ve ortaklıkta, dostluk ve arkadaşlıkta kendi sınırlarınızı, kriterlerinizi daha iyi belirleyeceksiniz.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında iş hayatındaki eski sistemler, eski düzenler yıkılıyor olacak. Şirketinizde, kurumunuzda yapılan değişiklikler sizin görevlerinizi ve çalışma şeklinizi değiştirebilir. Yaşamınızla ilgili zor bir durumu başarma adına oldukça uygun bir zaman.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle yaşamınızda eski bir düzen yıkılıyor olacak. Bir süredir sorun yaşadığınız, beklediğinizi bulamadığınız iş yerinden istifa kararı almak isteyebilirsiniz. Sizi beslemeyen, heyecanı ve huzuru bulamadığınız ilişkilerden kopabilir, bitirebilirsiniz. Ya hep ya hiç mantığıyla hayata yaklaşabilir, ilişkilerde bu doğrultuda seçimler yapabilirsiniz.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yeni bir ilişki kapınızı çalabilir. Katıldığınız ortamlarda daha fazla dikkat çekebilir, kitleler önünde olabilir, grup ve ekip çalışmaları parlayabilirsiniz. Estetik değişiklikler yaptırma isteği, araştırmaları gündeme gelebilir. İlişkilerdeki tavrınızı, ilişkilerden beklentilerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. Farkındalık kazanıyorsunuz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
İkizler burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)İkizler burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)
2021 yılında Oğlak burcunu neler bekliyor? 2021 yılında Oğlak burcunu neler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Her yaptığı olay oldu! 2020'nin konuşulanları

Her yaptığı olay oldu! 2020'nin konuşulanları

O ülke kadınlarının sırrı 5 yöntemde gizli!

O ülke kadınlarının sırrı 5 yöntemde gizli!

Herkes onun peşinde! İlham veren yolculuk

Herkes onun peşinde! İlham veren yolculuk

Pelvik organ sarkması nedir ve neden oluşur?

Pelvik organ sarkması nedir ve neden oluşur?

Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?

Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Doğru dengeler kuruluyor.. Terazi Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Geçmişin etkileri sürüyor... Başak Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Eski sevgiliye dönüş... Yengeç Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Bolluk ve bereket... İkizler burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

İkizler burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Fikirler değişiyor... Boğa Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

Boğa burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Yeni aşklara gebe... Koç Burcu 2021 Ocak Burç Yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

Koç burcu ocak aylık burç yorumu (2021)

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.