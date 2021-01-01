Duygular dışa aktarılıyor... Aslan Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı aslan burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Ocak burç yorumlarında aslan burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda aslan burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Aslan Burcu Ocak aylık burç yorumu.. ASLAN BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS) 6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren iş hayatı ve kariyerinizde köklü değişimler yaşamaya başlıyorsunuz. Süregelen rutin ve düzen değişiyor olacak. Çalıştığınız alanda, süregelen işinizde yeni ve ek sorumluluklar alabilir, bir üst pozisyona yükselebilir, bir ekibin liderliğini üstlenebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz, kariyer süreçlerinizde daha belirleyici olacak. İş arayanlar ise bu dönem beklemediği yerlerden olumlu dönüşler alabilir.

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Daha fazla insan tanıyıp, daha fazla insanla muhattap olacağınız, ilişkileriniz daha hızlı ilerleyebileceği, müşteri üzerinden iş yapanların müşterilerinde artışın olacağı, sosyal medyanın müşteri kazanma, insanlarla tanışma adına daha uygun koşullar içereceği bir zaman dilimi başlıyor. Pek çok ilişki ve ortaklıkta, dostluk ve arkadaşlıkta kendi sınırlarınızı, kriterlerinizi daha iyi belirleyeceksiniz. 13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında iş hayatındaki eski sistemler, eski düzenler yıkılıyor olacak. Şirketinizde, kurumunuzda yapılan değişiklikler sizin görevlerinizi ve çalışma şeklinizi değiştirebilir. Yaşamınızla ilgili zor bir durumu başarma adına oldukça uygun bir zaman. 17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle yaşamınızda eski bir düzen yıkılıyor olacak. Bir süredir sorun yaşadığınız, beklediğinizi bulamadığınız iş yerinden istifa kararı almak isteyebilirsiniz. Sizi beslemeyen, heyecanı ve huzuru bulamadığınız ilişkilerden kopabilir, bitirebilirsiniz. Ya hep ya hiç mantığıyla hayata yaklaşabilir, ilişkilerde bu doğrultuda seçimler yapabilirsiniz.