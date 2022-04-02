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Düzce, Burdur ve Çanakkale sahur vakti ne zaman? Düzce, Burdur ve Çanakkale iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

02.04.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı sebebiyle Düzce, Burdur ve Çanakkale'nin iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı iftar, imsak ve sahur saatleri bilgisini paylaştı. Peki Düzce, Burdur ve Çanakkale sahur vakti ne zaman? Düzce, Burdur ve Çanakkale iftar vakti ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri...

Düzce, Burdur ve Çanakkale sahur vakti ne zaman? Düzce, Burdur ve Çanakkale iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Düzce, Burdur ve Çanakkale'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Düzce, Burdur ve Çanakkale'de sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

DÜZCE, BURDUR VE ÇANAKKALE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Düzce, Burdur ve Çanakkale'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

DÜZCE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

BURDUR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇANAKKALE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
Burdur Çanakkale Düzce Ramazan
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