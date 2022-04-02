Düzce, Burdur ve Çanakkale sahur vakti ne zaman? Düzce, Burdur ve Çanakkale iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Düzce, Burdur ve Çanakkale'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Düzce, Burdur ve Çanakkale'de sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

DÜZCE, BURDUR VE ÇANAKKALE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Düzce, Burdur ve Çanakkale'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

DÜZCE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

BURDUR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇANAKKALE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



