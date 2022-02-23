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Düzce'de 2 aylık Paşa adındaki köpeği çaldılar! Anneleri hayata küstü

23.02.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de alışveriş için gittikleri büfeden iş yeri sahibinin 2 aylık 'Paşa' isimli köpeğini çalan şüpheliler, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İş yeri sahibi, yavrunun çalındıktan sonra anne köpeğin hayata küstüğünü söyledi. Bülent Arslan, ''Artık yemek yemiyor, bize de küstü. Boyun büküyor, çağırıyoruz gelmiyor" diye konuştu.

Düzce'de 2 aylık Paşa adındaki köpeği çaldılar! Anneleri hayata küstü

Olay, 20 Şubat Pazar Günü gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bülent Arslan'ın işlettiği büfenin önüne minibüs ile iki şahıs geldi. Şahıslardan biri büfeye girerek alışveriş yaparken, diğeri ise dışarıda beklemeye başladı. Alışverişi biten şahıslardan biri anne ve yavru köpeği yanına çağırdı, diğer kişiye de köpekleri gösterdi. Bunun üzerine şahıslar, 'Paşa' isimli fino cinsi yavru köpeği yanlarına alarak minibüse bindi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bülent Arslan ve ailesi, Paşa isimli yavru köpeğin bulunmasını istiyor.

''ANNE KÖPEK DÜNYAYA KÜSTÜ''

Olayı anlatan Bülent Arslan, "İki şahıs geldi. Biri alışveriş yaparken, diğer şahıs dışarıda kaldı. Dışarıda duran şahıs köpeği çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde de görünüyor. Ben köpeğimin bulunmasını istiyorum. Köpeğime kötü bir şey yapar mı? Satar mı? bilmiyorum. Görenler haber versin. Köpek 2 aylık yavruydu. Henüz 3 aylık olmadığı için kimliğini çıkaramamıştım. Polise başvurumu yaptım. Annesi de küstü. Artık yemek yemiyor, bize de küstü. Boyun büküyor, çağırıyoruz gelmiyor" diye konuştu.

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''ÇOCUKLARIM KADAR SEVERDİM''

Bülent Arslan’ın annesi 75 yaşındaki Fatma Altun ise köpeklerini çocukları kadar sevdiğini belirterek, "Köpeklerimiz benim için önemliydi. Çocuklarım kadar severdim. Bu yaşlı halimle atölyelerden yuvalarının altına talaş getiriyordum. Her gün yemeğini veriyordum. İnşallah bulunur da geri getirilir" dedi.

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(İHA)

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