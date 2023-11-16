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  4. Düzce'de Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza: 6 yaralı

Düzce'de Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza: 6 yaralı

16.11.2023 01:26 | Son Güncelleme:
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Düzce’de Anadolu Otoyolunda 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Düzce'de Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Darıyerihasanbey köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Şener Keser yönetimindeki otomobil, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda yavaşlayınca arkasından gelen Erkan Çam idaresindeki otomobil çarptı.

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ!

Kaza yapan bu iki araca arkalarından gelen Erkan Şirin yönetimindeki otomobil ve Tahir Demirci idaresindeki otomobilin de çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücüler Tahir Demirci, Erkan Şirin ve yolcular Dilan Yalçın, Halit İçten, Çiğdem İçten ile Şükrü Demiral yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Düzce kaza
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