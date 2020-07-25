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Düzce'de dalgalara kapılan fındık işçisi genci boğulmaktan vatandaşlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 21:10 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, denize giren fındık işçisi Vedat Kaya (17), dalgalara kapıldı. Denizin üzerinde hareketsiz duran genci vatandaşlar kurtardı.

Düzce'de dalgalara kapılan fındık işçisi genci boğulmaktan vatandaşlar kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Melenağzı bölgesinde meydana geldi. Şırnak'tan fındık toplamak için Akçakoca’ya gelen Vedat Kaya, serinlemek için denize girdi. Dalgalara kapılan Vedat Kaya, bir süre denizde çırpındıktan sonra yorularak hareketsiz kaldı.

GENCİ DENİZDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Denizin üzerinde hareketsiz duran genci görenler yardıma koştu. Vatandaşlar, genci denizden çıkardı. Sahilde ilk müdahalesi yapılan Vedat Kaya, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından önce Akçakoca Devlet Hastanesi’ne ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gencin deniz üstünde çırpınma ve kurtarılma anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (DHA)

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