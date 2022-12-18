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  4. Düzce'de fabrika yangını! Alevleri gören işçiler ihbarda bulundu

Düzce'de fabrika yangını! Alevleri gören işçiler ihbarda bulundu

18.12.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Çilimli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazanda çıkan alevleri kısa süre içerisinde söndürüp kontrol altına aldı.

Düzce'de fabrika yangını! Alevleri gören işçiler ihbarda bulundu

Düzce'de ahşap ürünleri üretimi yapılan bir fabrikanın kazanında yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Çilimli ilçesi Döngelli köyünde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap ürünleri üretimi yapılan fabrikanın kazan kısmından alevler yükseldi. Alevleri gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine Düzce, Gölyaka ve Çilimli’den bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazanda çıkan alevleri kısa süre içerisinde söndürüp kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada maddi hasar oluştu. (İHA)

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