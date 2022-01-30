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Düzce'de göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

30.01.2022 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de sis, akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis yüzünden adeta göz gözü göremedi. Araçlar güçlükle ilerlerken trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Düzce'de göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Düzce’de önceki haftalarda kar yağışı etkili olmuş ancak yağışlar hafta sonu itibarıyla yerini güneşli havaya bırakmıştı. Adeta beyaza bürünen sokaklarda ise güneşle beraber kar erimeye başlamıştı. Şehirde akşam saatlerinde de sis etkisini göstermeye başladı.

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GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Hava sıcaklıkları -5 dereceye kadar düşerken, sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

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Zonguldak-Düzce D-655 karayolu ile Düzce-Bolu ve Düzce-Sakarya istikametlerinde de sis sebebi ile araç sürücüleri güzergahlarda güçlükle ilerleyebildi.

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TRAFİK EKİPLERİ UYARDI

Trafik ekipleri kavşaklarda önlem alarak araç sürücülerine dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Şehrin Bahçeşehir, Kuzey Çevre ve Otogar bağlantı yolları ile İstanbul, Eski Bolu, Atatürk Caddelerinde de sis etkili oluyor. (İHA)

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