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Düzce'de intihar girişimi! Köprüye çıkıp kendini aşağı sarkıttı

14.09.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de gece yarısı intihar girişimi yaşandı. D100 karayolu üzerinde bulunan yaya köprüsüne çıkan ve kendini aşağı sarkıtan genç, ekipleri harekete geçirdi. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek köprüden indirilen genç ambulansta yapılan muayenenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Düzce'de intihar girişimi! Köprüye çıkıp kendini aşağı sarkıttı

Düzce Soğancı kavşağı mevkide bir şahsın köprüye çıkarak yola sarktığını görünler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve karayolu trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri gencin atlaması ihtimaline karşı yola şişme yatak açtı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu genç atlamaktan vazgeçirilerek güvenli bölgeye çekildi.

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Ambulansta yapılan muayenenin ardından ismi henüz öğrenilemeyen genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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İntihar Düzce

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