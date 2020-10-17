Düzce'de uygulama yapan polisi gören sürücüler böyle kaçtı

Düzce şehir merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri haftasonu olması nedeniyle direksiyona alkollü çıkan sürücüler üzerinde uygulama yaptı. Uygulama tek yön olan Mimar Sinan Caddesi üzerinde yapıldı.

Uygulama noktasında araçları durdurarak alkol muayenesi yapan ekipleri karşısında gören motosiklet sürücüleri ters yönde polisten kaçmaya çalıştı. Bazı araç sürücüleri de kendi ve diğer sürücülerin hayatlarını hiçe sayarak tek yönde geri geri giderek uygulama yapan polislerden kaçmaya çalıştı. Ancak mobese kameralar ile plakaları tespit edilen sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Yetkililer ise trafikte can ve mal kaybının yaşanmaması, olumsuzlukların olmaması için Düzce şehir merkezinde çeşitli noktalarda uygulamaların devam edeceğini belirttiler.

(İHA)

