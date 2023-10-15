Düzce depremi olası Marmara depremini tetikler mi? Naci Görür merak edilen soruyu yanıtladı

Düzce’de saat 19.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen hemen her depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sarsıntıyla ilgili, "Yıldıztepe-Gümüşova/Düzce’de 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın kuzey kolundan ayrılıp Sarıdere ve Yongalık’a doğru uzanan KD-GB doğrultulu iki fayın arasında." ifadelerini kullandı.

OLASI MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Bu paylaşımının ardından çok sayıda mesaj aldığını belirten Görür bir açıklama daha yaptı. Merak edilen Marmara depremiyle ilgili de detay paylaşan Görür şu ifadeleri kullandı;

İleti attıktan sonra birçok arkadaş Marmara'daki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Bir arkadaş da iletimin sonunda sevgiyle demediğim için endişelenmiş. Keşke depreme karşı bu duyarlılığınızı “Deprem dirençli kentler” konusunda da gösterip talepkar olsanız. Bu depremden teorik olarak Marmara'ya belli bir stres transferi olmuş olabilir ama küçük bir deprem olduğu için çok önemli olduğunu sanmıyorum. Sevgiyle...

İleti attıktan sonra bir çok arkadaş Marmaradaki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Bir arkadaş da iletimin sonunda sevgiyle demediğim için endişelenmiş. Keşke depreme karşı bu duyarlılığınızı “DEPREM DİRENÇLİ KENTLER”konusunda da gösterip talepkar olsanız. Bu… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 15, 2023



