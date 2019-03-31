DÜZCE SON DURUM

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:22 | Son Güncelleme

DÜZCE MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

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Toplam Sandık : 354Toplam Seçmen : 114.146Açılan Sandık : 215Açılan Sandık Oranı : % 60,73Kullanılan Oy : 58.488Geçerli Oy : 57.134Katılım Oranı : % 84,05
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFARUK ÖZLÜ% 46,2726.437İYİ PARTİÖMER KÜÇÜK% 28,4816.273MHPERDOĞAN BIYIK% 22,312.743DİĞER% 1,07613SAADET PARTİSİAPTULLAH YALMAN% 0,54311BBPFERDİ ÇİÇEK% 0,35201DPYUSUF KADIOĞLU% 0,28161HASAN KALKANHASAN KALKAN% 0,27157DSPBEKİR YILDIZ% 0,1479VATAN PARTİSİFETHİ SÖNMEZ% 0,1375BTPHASAN YILDIRIM% 0,0845TKPATİLLA YILMAZ% 0,0739* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AKÇAKOCA

Açılan Sandık Oranı : % 59,02Katılım Oranı : % 87,82
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMEHMET OKAN YANMAZ% 40,83.996AK PARTİCÜNEYT YEMENİCİ% 333.232CHPFİKRET ALBAYRAK% 23,922.343DİĞER% 0,6564SAADET PARTİSİMURAT AŞIK% 0,6362HAKAN DİREKHAKAN DİREK% 0,5554BTPGÜLTEN ACAR% 0,1717DSPHÜSEYİN ERSİN GÜNDÜZ% 0,1717AYHAN GÜLEÇAYHAN GÜLEÇ% 0,110CUMAYERİ

Açılan Sandık Oranı : % 45,45Katılım Oranı : % 93,97
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUSTAFA KOLOĞLU% 47,581.317AK PARTİRECEP TUNA% 43,571.206BBPŞEREF GÜL% 3,72103SAADET PARTİSİALİBABA RAHMAN GÜRSOY% 3,5498DİĞER% 1,4841BTPERDOĞAN ÖZTÜRK% 0,113ÇİLİMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 55Katılım Oranı : % 86,43
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUHSİN YAVUZ% 50,311.313MHPÖMER DEMİRTAŞ% 39,311.026İYİ PARTİMUSTAFA ÖZTÜRK% 9,16239SAADET PARTİSİBİLAL ÇELEBİ% 1,0728BTPTULGAY BAYRAK% 0,154GÖLYAKA

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 92,31
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAKUP DEMİRCAN% 51,263.357MHPMURAT ALTUNDAL% 29,911.959CHPABDULLAH ŞAHİN% 15,911.042DİĞER% 1,2783ŞENOL ARSLANŞENOL ARSLAN% 0,639BTPKENAN SİNAN KARATAŞ% 0,5838SAADET PARTİSİİSA AYDIN% 0,4429DSPİRFAN MALKOÇ% 0,032GÜMÜŞOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 93,06
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUHARREM TOZAN% 48,132.539AK PARTİAHMET AZAP% 43,392.289İYİ PARTİRAMAZAN ÖZDEMİR% 7,36388DİĞER% 0,842SAADET PARTİSİHAKAN RECEP USTA% 0,316BTPNAGİHAN KARATAŞ% 0,021KAYNAŞLI

Açılan Sandık Oranı : % 65,22Katılım Oranı : % 88,05
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPBİROL ŞAHİN% 55,62.186AK PARTİEROL BAYRAKTAR% 38,611.518İYİ PARTİMERT FATİH KESGİN% 5,16203SAADET PARTİSİHASAN AKDOĞAN% 0,5321DSPNİHAT SEYMEN% 0,083BTPMUAMMER GÜL% 0,031YIĞILCA

Açılan Sandık Oranı : % 55,56Katılım Oranı : % 89,13
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRASİM ÇAM% 49,36577AK PARTİMUZAFFER YİĞİT% 44,05515CHPZEYNEL ÇAMLI% 6,0771BTPYÜKSEL KURTOĞLU% 0,344SAADET PARTİSİMUSA ERGİN% 0,172

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