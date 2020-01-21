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  4. Düzce'de otobüs şoförü yaşanan kaza anını anlattı

Düzce'de otobüs şoförü yaşanan kaza anını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, hatalı dönüş yapan otomobile çarpan otobüste bulunan yolcular yere savrulurken, otobüs sürücüsü Hasan Acar (56) hatalı dönüş yapan sürücü nedeniyle ani fren yapmak zorunda kaldığını ve yolcuların yaralandığını belirterek, sürücülerin toplu taşıma araçlarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

DÜZCE'de, hatalı dönüş yapan otomobile çarpan otobüste bulunan yolcular yere savrulurken, otobüs sürücüsü Hasan Acar (56) hatalı dönüş yapan sürücü nedeniyle ani fren yapmak zorunda kaldığını ve yolcuların yaralandığını belirterek, sürücülerin toplu taşıma araçlarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi.
Kaza, cumartesi günü, Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi?nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen halk otobüsü aniden sağdaki sokağa girmek için manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsteki yolculardan bazıları yere savrulurken, bazı yolcular da başlarını önlerindeki koltuklara çarptı. Yaralanan yolculara otobüste bulunanlar yardımcı oldu. Bazı yolcular hatalı dönüş yapan kadın sürücüye tepki gösterdi. Kaza anı, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
Otobüs sürücüsü Hasan Acar güzergahında ilerlediğini belirterek, "Solumda arabayı aynadan gördüm. Ancak yan yana ilerliyorduk. Daha sonra aniden önümden sağ tarafa doğru giriş yapmak istedi. Bende ani fren yaparak durdum. O sırada ayakta olan yolcularımız düştü. Koltukta olan bir amca vardı o düştü. Ben olaydan sonra aşağı indim ve daha sonra 112?yi aradım. 112 geldi, gerekenleri yaptı. Daha sonra diğer şoför arkadaşlardan yardım istedik. Diğer arkadaşlarımız otobüsteki yolcuları diğer otobüslere aktararak evlerine gitmelerini sağladık." dedi.
?TEPKİ HEMEN ŞOFÖRLERE GELİYOR?
Otobüs şoförü Hasan Acar, şoförlerin adeta günah keçisi ilan edildiğini belirterek, "Kurtarma şansım hiç yoktu. Görüntülerde de var. Fren yaptım ama yolcular diğer aracın benim önüne gelip bana vurduğunu görmediler ve bana tepki gösterdiler. Nasıl fren yapıyorsun diye biraz sert çıktılar. Zaten günah keçisi hemen şoför oluyor. Ben yolculara izah etmeye çalıştım. Bakın önüme araç çıktı neden bana bağırıyorsunuz? Yolcularımızı da daha sonra görünce kaza yaptığımızı anladılar. Bir yaşlı kadın vardı. O büyük tepki verdi. Haklıydı, ayakta yere kötü düştü. Bir kaza oldu ama tepkiyi hemen bana ya da diğer şoförlere de aynı şeyler oluyor." diye konuştu.
"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DUYARLI OLSUNLAR"
Acar, sürücülerin ve vatandaşların toplu taşıma araçlarına karşın daha duyarlı olmalarını isteyerek, şöyle konuştu:
"Biz toplu taşıma yapıyoruz. Diğer şoförlerden de ricamız şudur. Toplu taşıma yapan araçların önüne geçmeler, durmalar. Bunları her gün yaşıyoruz. Ama burada hemen şoförü suçluyorlar. Şoför frene basınca dengelerini kaybediyorlar. Sen nasıl fren yapıyorsun diyorlar. Bizde ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bizim ricamız diğer sürücülerin otobüslerin önüne, otobüs çıkarken ona yol vermemek için zorluyorlar. Ama Avrupa?da bir otobüs duraktan çıkıyorsa yada gidiyorsa diğer araç dörtlü yakar ve otobüse yol verir, otobüsün gitmesini sağlar. Bizde ise tam aksine, otobüs yola çıkınca diğer şoförler önüne geçmeye çalışıyor. Bu 14 tonluk araç, önüne aniden araç çıkınca ani frenlerde daha fazla tepki oluşturuyor. Herkesin duyarlı olması lazım."

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