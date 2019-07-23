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Düzce'de selin bilançosu: 100 bina yıkıldı, 1687 çiftçi zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

 SEL felaketinin yaşandığı Düzce'de, Valilik sel nedeniyle bölgede 100 binanın yıkıldığını, 75 binanın ağır hasar, 300 binanın ise az hasar gördüğünü açıkladı.

Düzce'de selin bilançosu: 100 bina yıkıldı, 1687 çiftçi zarar gördü

Murat KÜÇÜK/DÜZCE,(DHA)- SEL felaketinin yaşandığı Düzce'de, Valilik sel nedeniyle bölgede 100 binanın yıkıldığını, 75 binanın ağır hasar, 300 binanın ise az hasar gördüğünü açıkladı. Bin 687 çiftçinin de selden etkilendiği belirtildi.
Düzce Valiliği, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde yapılan çalışmalar ve hasarın boyutu hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada kapalı köy yolunun kalmadığı belirtilirken, kapalı olan 5 mahallede yol açma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Bölgede ayrıca 22 köy ve 3 plajda ilaçlama çalışması yapıldı. Elektrik ve suyun kesildiği bölgede 23 araç, 56 personelle elektrik alt yapısı hizmeti sağlanmaya çalışılırken, 5 jeneratörle selden zarar gören yerlere elektrik sağlanıyor. Bölgede ayrıca Kızılay tarafından yemek dağıtımı hizmeti de veriliyor. Sel felaketinin ardından geçen 6 günde Kızılay tarafından 7 bin 650 kap sıcak yemek, 6 bin 120 adet ekmek, 3 bin 96 adet ikramlık, 6 bin adet gıda malzemesi, 78 adet hijyen seti, 75 adet battaniye, 134 adet giyim malzemesi sağlandı. Ayrıca bölgeye bidon ve pet şişelerle 6 gündür içme suyu hizmeti sağlanıyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından sel felaketinden zarar gören 722 kişiye psikososyal destek verildi.
100 BİNA YIKILDI
Valilikten yapılan açıklamada selde meydana gelen hasarın boyutu da aktarıldı. Selde, Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde toplam 300 bina az hasar görürken, 75 bina ağır hasar gördü. 100 binanın ise yıkıldığı belirtildi. Ayrıca ahır, samanlık ve tarlalarla ilgili de 402 hasar kaydı yapıldı.
BİN 687 ÇİFTÇİ ZARAR GÖRDÜ
Sel felaketinde zarar gören çiftçi sayısının bin 687 olduğu aktarıldı. Zarar gören fındıklık alanı 5 bin 562 dekar olarak hesaplanırken, 14 ahırın zarar gördüğü ve 72 adet büyükbaş, 177 adet de küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi. Bölgede de ayrıca 621 dekar mısır tarlası, 443 adet arılı kovan, 200 adet arısız kovan, 2 adet kümes, 2 adet traktör, 25 adet balıkçı teknesi, 2 alabalık tesisi zarar gördü. 160 bin 500 adet tavuk da telef oldu.

Düzce'de selin bilançosu: 100 bina yıkıldı, 1687 çiftçi zarar gördüDüzce'de selin bilançosu: 100 bina yıkıldı, 1687 çiftçi zarar gördüDüzce'de selin bilançosu: 100 bina yıkıldı, 1687 çiftçi zarar gördüDüzce'de selin bilançosu: 100 bina yıkıldı, 1687 çiftçi zarar gördü

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