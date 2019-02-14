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Düzce'de servis minibüsünün otomobile çarptığı kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:06 | Son Güncelleme

Kazada ağır yaralanan servisin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Düzce'de işçileri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan servisin sürücüsü, 3 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan servis minibüsü sürücüsü Ali Çakır (70), hayatını kaybetti.

Çakır'ın cesedi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Düzce'de, 11 Şubat'ta Ali Çakır yönetimindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü, D-100 kara yolu Kaynaşlı ilçesi Doğanlı mevkisinde önünde seyreden Ömür Öztürk (40) idaresindeki 06 EF 2058 plakalı otomobile çarpmış, minibüs, daha sonra bir lokantaya girerek durabilmişti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömür Öztürk ile oğlu Kerem Öztürk (16), minibüs şoförü ile 10 yolcu çevredeki hastanelere kaldırılmış, otomobil sürücüsü Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

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