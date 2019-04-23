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Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 02:34 | Son Güncelleme

Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Bölük idaresindeki 81 AAP 229 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Karaca kavşağında Muhammed Salih Hendan yönetimindeki 81 FA 878 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Mustafa Bölük, olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Bölük'ün yanısıra, diğer aracın sürücüsü Hendan ile araçlarda bulunan Şengül Aykoç ve Buse Tutucu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan araç sürücülerinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

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