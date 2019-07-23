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Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 20:35 | Son Güncelleme

Davada 23'ü tutuklu 77 sanığın yargılanmasına devam edildi

Düzce'de, FETÖ/PDY'nin "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 23'ü tutuklu 77 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından yargılanan bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu bulunduğu Gaziantep'teki ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlanan sanık A.İ, 20 ay sonra pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Cemaatin örgüt yapısını yeni anladığını savunan A.İ, "Şimdiye kadar cemaat olarak biliyordum, gazete ve televizyonlardan izlediklerim ile bunların ne olduğunu anladım. Ben şehit kardeşiyim, ismimin bunlarla anılmasını istemiyorum." diye konuştu.

Cep telefonunda ByLock yüklü olduğunun tespit edilmesinin sorulması üzerine A.İ, "Evet ByLock kullandım. Telefonumda bulunan Fetullah Gülen videolarını örgütteki abiler bana gönderdi, oradan kalma onlar. 20 aydır tutukluyum, astım hastasıyım, tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık E.Ö. de tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS ile bağlanarak savunma yaptı.

Diğer tutuklu sanıklardan bazılarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya yarına kadar ara verdi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin ildeki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 77 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanıkların, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planladıkları ve örgüt hiyerarşisi kapsamında çeşitli sohbet, himmet ve burs toplama gibi faaliyetleri organize ederek örgüt üyelerinin tam bağlılıkla örgüt bünyesinde kalmasını sağladıklarına yer veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çatı davası Düzce FETÖ

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