Düzce'de, FETÖ/PDY'nin "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 23'ü tutuklu 77 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından yargılanan bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu bulunduğu Gaziantep'teki ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlanan sanık A.İ, 20 ay sonra pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Cemaatin örgüt yapısını yeni anladığını savunan A.İ, "Şimdiye kadar cemaat olarak biliyordum, gazete ve televizyonlardan izlediklerim ile bunların ne olduğunu anladım. Ben şehit kardeşiyim, ismimin bunlarla anılmasını istemiyorum." diye konuştu.

Cep telefonunda ByLock yüklü olduğunun tespit edilmesinin sorulması üzerine A.İ, "Evet ByLock kullandım. Telefonumda bulunan Fetullah Gülen videolarını örgütteki abiler bana gönderdi, oradan kalma onlar. 20 aydır tutukluyum, astım hastasıyım, tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.