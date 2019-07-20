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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda zarar gören noktalarda kullanılmak üzere bölgeye, DSİ tarafından yaklaşık 50 iş makinesi gönderildi - Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk: - "DSİ Genel Müdürlüğü tarafından büyük zarar gören köylerimize ekskavatör, greyder, kamyon, vidanjör, kepçe gibi araçlar gönderildi. Gönderilen bu araçlar ile zarar gören köylerimizde çalışmalar hemen başlayacaktır"

Düzce'de etkili sağanak sebebiyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda zarar gören yerlerde kullanılmak üzere bölgeye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli illerden temin edilen araç ve iş makineleri selden büyük zarar gören Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Dilaver köylerine ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Akçakoca ilçe merkezinden konvoy halinde geçen yaklaşık 50 araç, söz konusu köylerde çalışmalara katılacak.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DSİ Genel Müdürlüğü tarafından büyük zarar gören köylerimize ekskavatör, greyder, kamyon, vidanjör, kepçe gibi araçlar gönderildi. Gönderilen bu araçlar ile zarar gören köylerimizde çalışmalar hemen başlayacaktır." dedi.

Kaymakam Öztürk, gönderilen bu araçlarla kapanan yollarla zarar gören ev ve iş yerlerinde çalışma yürütüleceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce heyelan sevkiyat

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