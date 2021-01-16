(Düzeltme) Balkondan masa çalan hırsıza köpek bile baktı kaldı

Antalya’da zemin kattaki bir evin balkonundan plastik masayı çalan hırsızlık şüphelisini, meraklı bakışlarla izleyen sokak köpeği, sosyal medyayı salladı. Bir başka hırsızlık olayında çaldıkları plazma televizyonu sokak ortasında götüren şüphelilerin rahat tavırları pes dedirtti.

Olay, 13 Ocak Çarşamba günü Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz erkek hırsızlık şüphelisi bir apartmanın zemin katındaki plastik masayı gözüne kestirdi. Sürgülü demir kapıyı açıp apartman bahçesine giren adam, balkona doğru yöneldi. Bu sırada sesi duyan bir sokak köpeği, demir sürgününün yanında olan biteni merakla izlemeye başladı. Demir parmaklıkların arasından olayı görmek için kafasını hareketlendiren köpek, ardından olayı oturarak izlemeye devam etti. Şüpheli ise balkondan zorlanarak aldığı plastik masayla olay yerinden ayrıldı.

Sosyal medyayı salladı

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, olayın tek canlı şahidi ise sokak köpeği oldu. Antalya Hakkında adlı sosyal medya sayfasında on binlerce kişi tarafından izlenen görüntülere kullanıcılar, şüpheli ve köpek hakkında birçok yorum yaptı.

Börekçinin televizyonunu sokak ortasında sallana sallana götürdüler

Bir başka hırsızlık olayında ise geçen hafta Muratpaşa ilçesi Etiler mahallesinde börekçi dükkanına giren iki hırsızlık şüphelisinin, plazma televizyonu çaldıktan sonra sokak ortasında rahat hareketlerle yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı. Plazma televizyonu kafasının üstüne alıp elleriyle tutan şüpheli ve ona eşlik eden kişinin sokakta yürüyüşleri görüntülere yansıdı.



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