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  4. E-5’te çocukların korkutan bahşiş yarışı yürekleri ağızlara getirdi

E-5’te çocukların korkutan bahşiş yarışı yürekleri ağızlara getirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 05.10.2020 10:35 | Son Güncelleme

E-5 karayolunda bekleyen çocukların, gelin arabalarının önüne atarak para almak için uğraştığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. Çocuklar araç ilerlemesin diye kaputun üzerine yatarken, yaşanan o korku dolu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

E-5 karayolu Küçükçekmece mevkii gelin arabalarından bahşiş almak isteyen çocukların akınına uğradı. Özellikle hafta sonları gelen çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren yolda gelin arabası beklemeye başlıyor.

Gruplar halinde yolun belirli bölümlerinde bekleyen çocuklar kazaya davetiye çıkartıyor. Çocukların bazıları E-5 üzerinde gördükleri gelin arabasının lastiğinin altına emekleyerek kendini atıyor. Bu sırada diğer bir çocuk işe hemen arabanın önüne yatıyor. Bunun üzerine araç sahipleri mecburen durmak zorunda kalıyor. Bazı araç sahipleri çocukları araçlarından inerek kovalarken bazıları ise çareyi zarf atmakta buluyor.

ÇOCUKLAR BAHŞİŞ İÇİN CANLARINI HİÇE SAYDI

Çocuklar E-5'ten geçen ve akan trafiğe rağmen her gelin arabasının altına atarak üç kuruş için canlarını hiçe sayıyor. Bu tehlikeli olay gün boyu devam ediyor. Yaşanan bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüler de çocukların E5 karayoluna emekleyerek çıkarak gelin arabalarının altına kendilerini atmaları ve daha sonra araçların üzerine atlamaları ve görülüyor.

(İHA)

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