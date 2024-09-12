HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. E-Belediye nedir, e-Belediye'ye giriş nasıl yapılır? E-Belediye giriş

E-Belediye nedir, e-Belediye'ye giriş nasıl yapılır? E-Belediye giriş

Ferhan Petek Ferhan Petek
10.09.2024 03:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde internetin hayatın her alanına girmesi ve günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olması, resmî işlemleri ve kurumları da etkiledi. E-Devlet adı verilen sistem üzerinden birçok resmî işlem gerçekleştirilebildiği gibi belediyeler ya da diğer resmî kurumların kendi resmî uygulamaları ya da internet siteleri üzerinden işlem yapabilmek de mümkün olur.

E-Belediye nedir, e-Belediye'ye giriş nasıl yapılır? E-Belediye giriş

İçindekiler

  • E-Belediye nedir?
  • E-Belediye ne işe yarar?
  • E-Belediye'ye giriş nasıl yapılır?
  • E-Belediye sisteminin avantajları nelerdir?
  • E-Belediye sisteminin sunduğu hizmetler nelerdir?

E-Devlet sistemi tüm resmî kurumlara ve bu kurumlar üzerinden yapılabilecek çeşitli işlemlere ve belgelere ulaşmayı sağlar. Ancak resmî kurumların da kendilerine ait resmî internet siteleri ve mobil telefonlara indirilip kurulabilen uygulamaları mevcuttur. Belediyeler de tek tek ulaşılabilir olduğu gibi, yine devletin bir hizmeti olarak tek bir veri tabanında birbirlerine bağlı olarak işlem yapılabilir bir sisteme oturtulmuştur.

E-Belediye nedir?

E-Belediye adı verilen sistem, Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarının bağlı bulundukları ya da işlem yapmaları gereken belediyelerin tümüne tek bir portal üzerinden ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş bir hizmet sistemidir.

Bu sistemde belediyeler tek bir veri tabanı üzerinde ortak bir altyapı ile standart yazılımları kullanılarak bütün belediye işlemlerini ve süreçlerini elektronik ortamda yapabilmeyi ve takip edebilmeyi sağlayan, yerel tüm hizmetlerin sanal ortamda sunulmasına hizmet eden bir projedir.

E-Belediye ne işe yarar?

Türkiye’deki dijital gelişimin yerel ağı olarak kabul edilen e-Belediye, 67 adet modülden oluşturulmuştur. Birçok işlemin ise bu sistem üzerinden yapılabilmesi mümkün olur. Belirtilen 67 modülden 45 tanesi İçişleri Bakanlığı, 22 tanesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından takip edilmektedir.

Tüm işlemlerin ve e-Belediye girişinin ücretsiz olarak yapılabildiği sistem, 2014 yılında gündeme gelmiş ve 2017 yılında onaylanmıştır. 1 yıl sonra da kullanılması zorunlu bir hâle getirilmiştir. Çeşitli işlemlerin yapılabildiği sistem üzerinden birçok belediye hizmetine ulaşılabilir.

E-Belediye'ye giriş nasıl yapılır?

E-Belediye sistemine diğer birçok resmî kuruma olduğu gibi e-Devlet üzerinden giriş yapabilmek mümkün olur. Bunun için öncelikli olarak e-Devlet Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile girmek gerekir. Arama kısmına yazılarak e-Belediye sistemine başka şifre girmeden ulaşılabilir. Direkt olarak sisteme giriş yapılacaksa da şu adımlar izlenir:

  • Mobil tarayıcı ya da uygulama üzerinden "uygulama.belediye.gov.tr" adresine gidilir.
  • Kullanıcı adı ve şifre girilir.
  • Giriş butonuna tıklanarak sisteme giriş yapılır.

E-Belediye sisteminin avantajları nelerdir?

E-Belediye Bilgi Sistemi, birçok belediye işleminin yapılabildiği ve takip edilebildiği bir sistemdir. Hem zamandan hem de mekandan bağımsız olarak işlemlerin çok daha hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve sürmesini sağlar.

Vatandaşlar bu sistem ile tüm belediyelere hızlı bir şekilde ulaşarak ve bizzat belediyelere gitmek zorunluluğu olmadan işlem gerçekleştirebilirler. Sistem üzerinden yapılabilen işlemler de çeşitlilik gösterir.

E-Belediye sisteminin sunduğu hizmetler nelerdir?

Ödeme işlemlerinin de yapılabildiği e-Belediye emlak vergisi ödemek için de kullanılabilen bir sistemdir. E-Belediye sisteminin sunduğu hizmetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Beyan bilgileri sorgulama
  • Beyan başvuruları
  • Arsa rayiç değerleri sorgulama
  • Arıza ve bakım bilgilerini sorgulama
  • Barınak hayvanları ile ilgili işlemler
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
e-devlet belediye
En Çok Okunan Haberler
4 Afgan gözaltında, cinayeti itiraf etti: 'Para karşılığı cinsel ilişki' iddiası

4 Afgan gözaltında, cinayeti itiraf etti: 'Para karşılığı cinsel ilişki' iddiası

Salim Güran'ın, olay günü 5 kez görüştüğü kuzeni Güran'ın sildiği mesajları paylaştı: 16.43'ten sonra 5 kez aramış

Salim Güran'ın, olay günü 5 kez görüştüğü kuzeni Güran'ın sildiği mesajları paylaştı: 16.43'ten sonra 5 kez aramış

Mesut Özil, futbol arenasına geri dönüyor!

Mesut Özil, futbol arenasına geri dönüyor!

110 bin TL maaş alan var! Diploma şartı yok 'Yana yana eleman arıyor'

110 bin TL maaş alan var! Diploma şartı yok 'Yana yana eleman arıyor'

Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

'Salim Güran ifademi değiştirtti' Bu sözler Narin Güran'ın kuzenine ait! 'Organize kötülüğün belgesi' de ortaya çıktı...

'Salim Güran ifademi değiştirtti' Bu sözler Narin Güran'ın kuzenine ait! 'Organize kötülüğün belgesi' de ortaya çıktı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.