E-Belediye nedir, e-Belediye'ye giriş nasıl yapılır? E-Belediye giriş

E-Devlet sistemi tüm resmî kurumlara ve bu kurumlar üzerinden yapılabilecek çeşitli işlemlere ve belgelere ulaşmayı sağlar. Ancak resmî kurumların da kendilerine ait resmî internet siteleri ve mobil telefonlara indirilip kurulabilen uygulamaları mevcuttur. Belediyeler de tek tek ulaşılabilir olduğu gibi, yine devletin bir hizmeti olarak tek bir veri tabanında birbirlerine bağlı olarak işlem yapılabilir bir sisteme oturtulmuştur.

E-Belediye adı verilen sistem, Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarının bağlı bulundukları ya da işlem yapmaları gereken belediyelerin tümüne tek bir portal üzerinden ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş bir hizmet sistemidir.

Bu sistemde belediyeler tek bir veri tabanı üzerinde ortak bir altyapı ile standart yazılımları kullanılarak bütün belediye işlemlerini ve süreçlerini elektronik ortamda yapabilmeyi ve takip edebilmeyi sağlayan, yerel tüm hizmetlerin sanal ortamda sunulmasına hizmet eden bir projedir.

E-Belediye ne işe yarar?

Türkiye’deki dijital gelişimin yerel ağı olarak kabul edilen e-Belediye, 67 adet modülden oluşturulmuştur. Birçok işlemin ise bu sistem üzerinden yapılabilmesi mümkün olur. Belirtilen 67 modülden 45 tanesi İçişleri Bakanlığı, 22 tanesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından takip edilmektedir.

Tüm işlemlerin ve e-Belediye girişinin ücretsiz olarak yapılabildiği sistem, 2014 yılında gündeme gelmiş ve 2017 yılında onaylanmıştır. 1 yıl sonra da kullanılması zorunlu bir hâle getirilmiştir. Çeşitli işlemlerin yapılabildiği sistem üzerinden birçok belediye hizmetine ulaşılabilir.

E-Belediye'ye giriş nasıl yapılır?

E-Belediye sistemine diğer birçok resmî kuruma olduğu gibi e-Devlet üzerinden giriş yapabilmek mümkün olur. Bunun için öncelikli olarak e-Devlet Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile girmek gerekir. Arama kısmına yazılarak e-Belediye sistemine başka şifre girmeden ulaşılabilir. Direkt olarak sisteme giriş yapılacaksa da şu adımlar izlenir:

Mobil tarayıcı ya da uygulama üzerinden "uygulama.belediye.gov.tr" adresine gidilir.

Kullanıcı adı ve şifre girilir.

Giriş butonuna tıklanarak sisteme giriş yapılır.

E-Belediye sisteminin avantajları nelerdir?

E-Belediye Bilgi Sistemi, birçok belediye işleminin yapılabildiği ve takip edilebildiği bir sistemdir. Hem zamandan hem de mekandan bağımsız olarak işlemlerin çok daha hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve sürmesini sağlar.

Vatandaşlar bu sistem ile tüm belediyelere hızlı bir şekilde ulaşarak ve bizzat belediyelere gitmek zorunluluğu olmadan işlem gerçekleştirebilirler. Sistem üzerinden yapılabilen işlemler de çeşitlilik gösterir.

E-Belediye sisteminin sunduğu hizmetler nelerdir?

Ödeme işlemlerinin de yapılabildiği e-Belediye emlak vergisi ödemek için de kullanılabilen bir sistemdir. E-Belediye sisteminin sunduğu hizmetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: