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E-Birlik: TÜRMOB e-Birlik nedir, ne işe yarar? TÜRMOB e-Birlik girişi nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
10.09.2024 03:52
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Mesleki bir oluşum olan TÜRMOB, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ifadesinin kısaltılmış hâlidir. Kurumun ana hedefi, isminde geçen meslek erbabı kişilerin mesleki etik değerlerini ve standartlarını belirlemektir.

E-Birlik: TÜRMOB e-Birlik nedir, ne işe yarar? TÜRMOB e-Birlik girişi nasıl yapılır?

İçindekiler

  • E-Birlik nedir?
  • TÜRMOB e-Birlik ne işe yarar?
  • TÜRMOB e-Birlik avantajları nelerdir?

Üye olmak çeşitli koşullara bağlı şekilde mümkün olabilen TÜRMOB, mali müşavirlik ve mesleki standartları korumayı ve geliştirmeyi amaçlamıştır. Kuruluş kapsamında faaliyeti bulunan kişilerin eğitilmelerini ve gelişmelerini de hedefler. Çeşitli hizmetler sunan kuruluş elektronik platform olarak da etkindir. E-Birlik adı verilen proje de bu durumun bir örneği ve sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

E-Birlik nedir?

TÜRMOB ile ilişkileri bulunan odaların ve meslek erbaplarının iletişim ve hizmet açısından bir araya gelmelerini internet ortamı üzerinden işlemlerini yürütmeleri için e-Birlik projesi geliştirilmiştir. Bu proje ile mesleğe mensup olan kişilere çeşitli avantajlar da sağlanır.

E-Birlik projesi sayesinde hem TÜRMOB kuruluşuna hem de kuruluş üyelerine çeşitli imkanlar sunulmaktadır. Bu noktada TÜRMOB bir üst birlik görevi üstlenerek onay mekanizması hâline getirilmiştir. Bu sayede işlemler hem daha hızlı yapılabilmektedir hem de odaların ve kuruluşun sağlıklı şekilde işlem ve üye takibi yapması sağlanır.

TÜRMOB e-Birlik ne işe yarar?

E-Birlik TÜRMOB kuruluşuna bağlı olan odaları ve meslek mensuplarını birçok işlemi daha hızlı yapabilmeleri için bu platform üzerinde buluşturmaktadır. Tüm odalar ve meslek mensupları bu sistem sayesinde ruhsat başvurusundan şirket tesciline birçok işlemi kolaylıkla yapabilmektedirler.

Sistemden yaralanmak isteyen kişilerin öncelikli olarak TÜRMOB e-Birlik girişi yapması gerekir. Bu işlem için mobil imza ve telefon numarası kullanılabilir. E-Birlik girişi yapabilmek için ayrıca e-Birlik şifresi alma gerekliliği bulunur. Öncelikli koşul ise TÜRMOB üyesi olmaktır.

TÜRMOB e-Birlik avantajları nelerdir?

TÜRMOB e-Birlik avantajları kuruluş kadar odaları ve meslek mensuplarını da kapsamaktadır. E-Birlik TÜRMOB kullanıcısı olan odalar, üyelerine dair çeşitli bilgileri kolaylıkla elde edebilirler ve takibini yapabilirler. Ayrıca odalar kayıtlı olan üyelerinin başka şehirlerde açmış bulundukları şirketlerin takibini de gerçekleştirebilirler.

E-Birlik sisteminin kuruluşa sunduğu avantajlar arasında tüm meslek mensubu kişiler ve üyelere daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek dışında diğer kurumlarla entegre hâlde çalışmayı da sağlarken meslek mensuplarına sağladığı avantajlar şunlardır:

  • Kaşe başvurusu yapma
  • Ruhsat başvurusu yapma
  • Şirket tescili yapma
  • Kimlik başvurusu yapma
  • Nakil ya da benzeri başvuru işlemlerini elektronik ortamda yapma
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