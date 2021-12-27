HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

27.12.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet mülakat sonuçları yakından takip ediliyor. Söz konusu mülakatın sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenmişti. Peki e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler...

e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kasım ayında gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile birlikte öğrenebilecek. Peki sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre daha önce Eylül ayında duyurusu yayınlanan 15 bin ek sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan mülakatların sonuçları 27 Aralık 2021 Pazartesi günü yani bugün yayımlanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmuş değil.

Sonuçlarla ile ilgili açıklama "https://personel.meb.gov.tr/" internet sitesi üzerinden ve MEB'in sosyal medya hesaplarından gerçekleşecek.

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Kurumlarda tercih başvuruları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler.

Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla tamamlamış olmaları gerekmekte. Tercihler, aynı il ya da farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte gerçekleşebilecek. Ayrıca adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
Boşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan ettiBoşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan etti
Omicron sonrası eğitimde yeni dönem!Omicron sonrası eğitimde yeni dönem!
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

İkna etmeye çalıştığı kardeşi Ayşegül öğretmeni kalbinden bıçakladı

İkna etmeye çalıştığı kardeşi Ayşegül öğretmeni kalbinden bıçakladı

Sosyal medyada yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Sosyal medyada yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.