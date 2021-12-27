e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kasım ayında gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile birlikte öğrenebilecek. Peki sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre daha önce Eylül ayında duyurusu yayınlanan 15 bin ek sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan mülakatların sonuçları 27 Aralık 2021 Pazartesi günü yani bugün yayımlanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmuş değil.

Sonuçlarla ile ilgili açıklama "https://personel.meb.gov.tr/" internet sitesi üzerinden ve MEB'in sosyal medya hesaplarından gerçekleşecek.

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Kurumlarda tercih başvuruları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler.

Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla tamamlamış olmaları gerekmekte. Tercihler, aynı il ya da farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte gerçekleşebilecek. Ayrıca adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.

