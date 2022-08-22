e-Devlet üzerinden isim ve soyisim değişikliği nasıl yapılır? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu!

e-Devlet üzerinden isim ve soyisim değişikliğinin nasıl yapılacağı sorgulanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda vatandaşların ad ve soyadı değişikliği başvurularını, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabileceği açıklandı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan isim ve soyisimlerin e-Devlet üzerinden de değiştirilebileceği açıklandı. Başvuruların nasıl gerçekleşeceği merak ediliyor.

e-Devlet üzerinde bulunan "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" sekmesinden isim ve soyisim değişikliği başvuruları kolaylıkla yapılabiliyor.

E-DEVLET İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN!

Ayrıca il ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması ile birlikte bugüne dek 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği ifade edildi.

